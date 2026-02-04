Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Alan Mozo sufrió fractura y será baja de Pachuca lo que resta del Clausura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pachuca confirmó que Alan Mozo, defensor, sufrió una fractura de peroné, lo que lo dejará fuera de actividad para lo que resta del Clausura 2026 de la Liga MX. Por medio de un comunicado, el doctor Fernando Márquez detalló que tras una lesión sufrida durante un encuentro contra Querétaro, Mozo se fracturó.

El comunicado detalla que los estudios médicos realizados en el Centro de Excelencia Médica en Altura confirmaron una “fractura helicoidal no desplazada a nivel del tercio proximal del peroné izquierdo, así como un esguince grado dos de tobillo”. Se indica que el tratamiento será conservador, con monitoreo radiográfico para observar la evolución y formación del callo óseo.

Fue durante una jugada dividida en la Jornada 4 con Jean Unjanque que Mozo se lesionó, el tobillo del defensor quedó enganchado en el césped como consecuencia de la barrida del rival, lo que precipitó la fractura de tibia. Mozo abandonó el terreno de inmediato, visiblemente afectado; a partir de ese momento, el cuerpo médico del club activó todos los protocolos para evaluar la dimensión del daño.

Pachuca confirmó la fractura de Alan Mozo y se perderá el resto del Clausura 2026 ((X/ @Tuzos))

¿Cuánto tiempo tardará Alan Mozo en recuperarse?

El director de los Servicios Médicos del club explicó que el tiempo estimado para que Mozo pueda volver a trabajar en cancha será de tres a cuatro meses, dependiendo de la evolución clínica y la adaptación del jugador a los trabajos de recuperación. Mozo se incorporó a los Tuzos para el torneo Clausura 2025, donde ha disputado tres partidos como titular y suma 221 minutos de actividad.

Carrera de Alan Mozo

Alan Mozo llegará al Pachuca para la próxima temporada (REUTERS)

Durante su breve paso por Pachuca, Mozo logró posicionarse como titular, participando en tres partidos durante el Clausura 2026 y mostrando un nivel de adaptación remarcable. Su llegada al club marcó un nuevo capítulo tras su salida de Chivas, donde jugó siete torneos y sumó 118 partidos oficiales con más de ocho mil minutos disputados, cuatro goles y nueve asistencias. Sin embargo, en el Apertura 2025, su protagonismo se redujo notablemente a solo tres apariciones como titular, ya que Richard Ledezma se adueñó del lateral derecho.

Antes de concretar su transferencia a los Tuzos, Mozo había renovado su vínculo con Chivas hasta 2028, aunque la competencia interna y los cambios de cuerpo técnico influyeron en su salida. Su baja significa una alteración para la estrategia de Pachuca, que ahora deberá explorar opciones para reforzar su defensa y suplir la ausencia de uno de sus jugadores más experimentados y versátiles de la plantilla.

El futbolista, nacido el 5 de abril de 1997 en la Ciudad de México, ha sido parte de la selección nacional mexicana y ha forjado una trayectoria relevante como lateral derecho. Si bien la previsión inicial determina un periodo mínimo de cinco meses fuera de competencia, las fracturas de tibia pueden conllevar una rehabilitación más larga, dependiendo de la evolución clínica temprana y de la respuesta al tratamiento quirúrgico.