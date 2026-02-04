DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

João Pedro, líder y máximo anotador del torneo con cuatro goles, sigue concentrado en el proyecto de San Luis, aunque la directiva enfrenta presiones del Cruz Azul. (Especial)

El nombre de João Pedro se ha convertido en uno de los más mencionados en el mercado de fichajes de la Liga MX. El delantero, actual referente ofensivo del Atlético San Luis, atraviesa un momento destacado en el Clausura 2026.

El rendimiento reciente del brasileño lo ha colocado en la órbita de equipos europeos como el Pisa de Italia y del Cruz Azul, club que busca reforzar su ataque tras la caída de otras negociaciones.

Pedro se encuentra situado en la parte alta del torneo con 4 goles en el Clausura 2026. (X/ @AtletideSanLuis)

En este contexto, el técnico de San Luis, Guillermo Abascal, fue consultado por la prensa sobre los rumores que rodean a su goleador. El entrenador español no negó la posibilidad de una salida, pero se centró en remarcar públicamente el papel que Pedro desempeña dentro del proyecto potosino.

João Pedro, entre rumores y su liderazgo en San Luis

Abascal destacó que el brasileño es un futbolista que sabe convivir con la presión mediática y con las ofertas que puedan llegar: “Tiene que saber dónde está, lo que está haciendo bien y valorar como valoró en su día la otra oferta. Si le llegase, pues valorar lo que tiene aquí, ¿no? Al final, aquí tiene un proyecto en el cual es líder y guía de chicos jóvenes".

El atacante ya había rechazado ofertas provenientes desde el futbol europeo para continuar defendiendo los colores de San Luis. (Instagram/ @_jpedro_)

En este sentido, Pedro no sólo es el goleador del equipo, sino también el jugador que ha sostenido el proyecto de San Luis en un momento de transición.

Cruz Azul y la urgencia de un refuerzo ofensivo

La Máquina atraviesa un inicio prometedor, pero su ataque depende casi exclusivamente de Gabriel “Toro” Fernández. Tras la caída del fichaje de Miguel Borja, la directiva busca un delantero de jerarquía.

Cruz Azul necesita goles inmediatos para sostener su candidatura al título.

João Pedro aparece como la opción más atractiva: campeón de goleo en el Apertura 2025 .

Las negociaciones se encontrarían muy avanzadas, pero el punto de fricción sería la cláusula de rescisión .

San Luis estaría exigiendo el pago completo de los 5 millones de dólares en una sola exhibición.

Cruz Azul pretende abonarlo en partes, lo que mantendría la operación en suspenso.

Tras la caída del fichaje de Miguel Borja y la salida de jugadores clave dentro el plantel, el ataque celeste ha dependido casi exclusivamente de Gabriel "Toro" Fernández. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Cruz Azul vería en João Pedro la solución a su urgencia ofensiva, pero la negociación económica estaría siendo su principal obstáculo.

Un futuro aún por definirse

Aunque, según los reportes, el jugador ya habría aceptado las condiciones personales ofrecidas por Cruz Azul, la decisión final estaría dependiendo de cómo se resuelvan las diferencias económicas entre las instituciones.

Mientras tanto, João Pedro continúa sumando goles y liderando al Atlético San Luis, consciente de que su futuro inmediato podría cambiar en cualquier momento.

João Pedro se ha convertido en una pieza clave dentro del proyecto de San Luis y símbolo de identidad dentro del club potosino. (IMAGN IMAGES/Peter Creveling

Así, el desenlace permanece abierto: San Luis lo respalda como líder de su proyecto, Cruz Azul lo considera pieza clave para su ofensiva y el propio jugador deberá valorar qué camino seguir.