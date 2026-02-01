João Pedro podría salir de San Luis: Cruz Azul se encontraría acelerando su llegada

El delantero brasileño, goleador del torneo Apertura 2025, estaría en la mira del club capitalino, que prepara una oferta millonaria para sumarlo como refuerzo estelar en el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El mercado de fichajes de la Liga MX sigue dando giros inesperados y uno de los protagonistas es el delantero brasileño João Pedro, actual campeón de goleo.

Tras renovar contrato con Atlético de San Luis hasta 2027, parecía que su futuro estaba asegurado en el cuadro potosino. Sin embargo, nuevas informaciones apuntan a que Cruz Azul estaría negociando su llegada, lo que podría convertirse en uno de los movimientos más mediáticos del Clausura 2026.

Cruz Azul negociaría el fichaje de João Pedro y estaría dispuesto a pagar los 5 millones de dólares de la cláusula de rescisión. REUTERS/Eloisa Sanchez

El periodista especializado en fichajes César Luis Merlo adelantó que La Máquina tendría conversaciones avanzadas para activar la cláusula de rescisión del atacante, fijada en alrededor de 5 millones de dólares.

João Pedro: un goleador que se consolidó en México

João Pedro llegó al futbol mexicano en el Apertura 2025 y rápidamente se convirtió en figura. Con 12 anotaciones, se coronó campeón de goleo, demostrando su capacidad para adaptarse al ritmo de la Liga MX y consolidarse como referente ofensivo.

Apertura 2025: 12 goles, título de goleo.

Clausura 2026: ya suma anotaciones importantes, incluyendo un gol de gran calidad frente al América .

Rol actual: líder ofensivo y pieza clave del proyecto potosino.

João Pedro llegó al futbol mexicano en el Apertura 2025 y se consolidó rápidamente como líder ofensivo y campeón de goleo. (Foto: Peter Creveling-Imagn Images)

Su rendimiento lo ha colocado en la mira de clubes nacionales e internacionales. Semanas atrás, el Pisa de Italia intentó ficharlo, pero el brasileño rechazó la propuesta para mantenerse en México.

Ahora, el posible interés de Cruz Azul reabriría el debate sobre su futuro inmediato.

Cruz Azul busca un golpe de autoridad

La Máquina atraviesa un momento de urgencia en el mercado. Tras caerse la llegada de Miguel Borja y con la necesidad de reforzar su ataque, la directiva estaría analizando seriamente pagar la cláusula de rescisión de João Pedro.

Monto estimado: 5 millones de dólares.

Competencia interna: disputaría la titularidad con Gabriel “Toro” Fernández.

Objetivo: fortalecer la plantilla para competir en liga y torneos internacionales.

Cruz Azul busca un refuerzo de jerarquía tras la caída del fichaje de Miguel Borja y apostaría por el delantero del San Luis para competir por la titularidad con Gabriel Fernández. EFE/ Hilda Ríos

El fichaje sería un movimiento estratégico y mediático, enviando un mensaje claro: Cruz Azul quiere el título y está dispuesto a invertir fuerte para lograrlo.

El futuro en manos del jugador

Aunque Atlético de San Luis blindó a su goleador con un contrato largo, la cláusula de salida deja abierta la posibilidad de que João Pedro se marche en cualquier momento.

En este sentido, la decisión final dependerá del propio jugador, que ya demostró al rechazar al Pisa que sus elecciones no sólo dependen de lo económico, sino también de su comodidad personal y familiar.

Con 12 anotaciones en el Apertura 2025, João Pedro se convirtió en el campeón de goleo del torneo. (X/ @AtletideSanLuis)

Por el momento se sabe que San Luis desea mantenerlo como referente hasta 2027, pero Cruz Azul estaría ofreciendo un proyecto considerablemente ambicioso y protagonismo inmediato.

El desenlace aún no está definido, pero la posibilidad de que João Pedro se convierta en refuerzo cementero es real y podría concretarse en cuestión de horas.