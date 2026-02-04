Cruz Azul Femenil confirma partido amistoso contra Venezuela

La Máquina Cementera sostendrá un encuentro de preparación en el Estadio Centenario de Cuernavaca para preparar el final del torneo en la Liga Mx Femenil. (Infobae México: Jovani Pérez)

Cruz Azul Femenil anunció a través de sus redes sociales que sostendrá un encuentro amistoso ante la selección de Venezuela el sábado 28 de febrero en el Estadio Centenario de Cuernavaca a las 18:00 horas.

Este encuentro representa una gran oportunidad para las jugadoras cementeras de medir fuerzas ante un rival internacional y seguir mejorando su juego de cara al resto de la temporada.

El rival de Cruz Azul Femenil

Deyna Castellanos es la mayor figura que ha sacado la vinotinto, producto de sus grandes actuaciones con el Manchester City. (REUTERS/Mariana Greif)

A lo largo de su historia, la selección femenina de fútbol de Venezuela no ha sido de las más dominantes en Sudamérica, aunque ha producido figuras estelares como Deyna Castellanos, quien brilló en el Manchester City.

La “Vinotinto” fue la última en afiliarse a la CONMEBOL y su mejor resultado en una Copa América Femenina fue el tercer lugar en la edición de 1991.

Su principal logro lo consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 al obtener la medalla de oro.

En categorías inferiores, Venezuela participó dos veces en la Copa Mundial Femenina Sub-20 (2016 y 2024), en tres ediciones de la Sub-17 (2010, 2014 y 2016), y una en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014, donde obtuvo la medalla de plata.

Jugadoras venezolanas en la Liga Mx Femenil

Barbara Olivieri ha sido la jugadora venezolana más destacada dentro de la Liga Mx Femenil al ser campeona con Tigres en el Apertura 2026. (Maria Lysaker-USA TODAY Sports)

El caso más destacado es el de Bárbara Olivieri, quien se coronó campeona con Tigres Femenil en el Apertura 2025 y también pasara por las filas de las Rayadas de Monterrey.

Paola Villamizar es otra de las futbolistas venezolanas que ha pasado a la historia de la Liga Mx Femenil con más de 100 partidos disputados en las Xolas de Tijuana, convirtiéndose en una estandarte de la institución.

Otras venezolanas en la liga incluyen a María Peraza, quien jugó en Cruz Azul y ahora defiende la camiseta de Santos Laguna. Además de Ana Paula Fraiz en Necaxa y Enyer Higuera del Atlético de San Luis.

Selección mexicana anuncia partido amistoso contra Brasil

La Selección Mexicana dio a conocer que disputará un encuentro amistoso frente a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes el 7 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

El equipo comandado por Pedro López tendrá una gran oportunidad de enfrentarse a las actuales pentacampeonas de la Copa América Femenina y a jugadoras de talla internacional como Yasmin Ribeiro, Mariza Nascimento y Beatriz Zaneratto.

Este partido servirá para preparar lo que será el resto de las eliminatorias mundialistas, donde México buscará obtener el boleto tanto al Mundial 2027 como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.