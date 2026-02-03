Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté” ( Gary A. Vasquez-Imagn Images REUTERS)

La noche del regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo profesional colocó en primer plano no solo su victoria en la Arena San Luis Potosí, sino la recuperación personal tras superar adicciones y problemas legales recientes. El Junior volvió al cuadrilátero pese a los problemas legales que aún afronta ante la Fiscalía General de la Republica.

Su madre, Amalia Carrasco, también ha estado pendiente de la situación de Chávez Jr. y recientemente confesó que temió por la vida de su hijo. En una entrevista para el programa Ventaneando, la mamá del boxeador confesó lo que sintió cuando supo de la detención de su hijo y deportación a Estados Unidos.

Y es que, en medio de los procesos legales que afrontó el Junior, su familia siempre estuvo al pendiente de su integridad y salud, por ello la señora Carrasco aseguró que tuvo miedo de lo que le pudiera pasar a su hijo.

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó la preocupación que le causó su hijo

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo con una victoria

La madre de Julio César Chávez Jr. ofreció declaraciones al programa de TV Azteca acerca del actual estado emocional y la situación legal de su hijo, así como sobre su regreso al boxeo. Durante su intervención, expresó: “Lo veo bien contento y lo veo muy bien y lo veo muy bonito”, aludiendo al ánimo positivo que percibe en el boxeador.

Respecto a los procesos legales que enfrenta Julio César Chávez Jr., la madre indicó que su hijo mantiene una actitud optimista. Expresó que él “está positivo, como dice, se siente él seguro de que no tiene nada que ver, se siente contento y yo también”. Subrayó la confianza que ambos mantienen en la resolución favorable de la situación legal.

La madre de Julio César Chávez Jr. también relató su reacción inicial ante los problemas legales del deportista, reconociendo que sintió temor e incertidumbre: “En el momento me asusté, me dio miedo porque uno no sabe qué viene o qué pasa, pero yo conozco a mi hijo”. Estas declaraciones reflejan la confianza y el respaldo familiar en el proceso que atraviesa el exboxeador.

Chávez Jr. asegura que le quedan pocos años en el boxeo

Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo

El púgil de Sinaloa sentenció que este retorno al cuadrilátero simboliza una apuesta decidida por mantenerse activo entre dos y tres años más. Así lo afirmó en una entrevista con Box Azteca, estableciendo: “Me gustaría pelear toda mi vida, es lo que me ha salvado, pero por lo menos dos, tres años más”. Este horizonte realista, acompañado por el respaldo de su familia y la búsqueda de retos más exigentes, guía su nueva etapa profesional.

Al cierre de la velada, el padre de Chávez Jr., Julio César Chávez González, expresó su orgullo por la fortaleza demostrada por su hijo al enfrentar las adversidades recientes, incluida una detención en Estados Unidos. El excampeón mundial remarcó el valor del proceso de recuperación vivido tras episodios de depresión y dificultades judiciales, y atribuyó parte de la rehabilitación de su hijo al apoyo incondicional de la familia y la afición mexicana. La celebración familiar se completó con la presencia de Omar Chávez, hermano menor, quien también logró una victoria esa noche, consolidando así el peso del apellido Chávez en el boxeo nacional.

La pelea contra Ángel Julián Sacco, pactada a diez asaltos, marcó el regreso deportivo de Chávez Jr. tras medio año sin actividad profesional. Desde la campana inicial mostró dominio mediante combinaciones efectivas, cerrando el combate en el cuarto asalto por nocaut. Chávez Jr. describió este encuentro como un “calentamiento” previo a futuros desafíos contra oponentes de mayor renombre, reafirmando su deseo de enfrentar a los mejores siempre que su condición física lo permita.