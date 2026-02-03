México Deportes

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté”

Amalia Carrasco explicó cómo recibió la noticia del arresto del Junior y el proceso legal que afronta

Guardar
Mamá de Julio César Chávez
Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté” ( Gary A. Vasquez-Imagn Images REUTERS)

La noche del regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo profesional colocó en primer plano no solo su victoria en la Arena San Luis Potosí, sino la recuperación personal tras superar adicciones y problemas legales recientes. El Junior volvió al cuadrilátero pese a los problemas legales que aún afronta ante la Fiscalía General de la Republica.

Su madre, Amalia Carrasco, también ha estado pendiente de la situación de Chávez Jr. y recientemente confesó que temió por la vida de su hijo. En una entrevista para el programa Ventaneando, la mamá del boxeador confesó lo que sintió cuando supo de la detención de su hijo y deportación a Estados Unidos.

Y es que, en medio de los procesos legales que afrontó el Junior, su familia siempre estuvo al pendiente de su integridad y salud, por ello la señora Carrasco aseguró que tuvo miedo de lo que le pudiera pasar a su hijo.

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó la preocupación que le causó su hijo

Julio César Chávez Jr. regresó
Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo con una victoria (IG /@jcchavezjr)

La madre de Julio César Chávez Jr. ofreció declaraciones al programa de TV Azteca acerca del actual estado emocional y la situación legal de su hijo, así como sobre su regreso al boxeo. Durante su intervención, expresó: “Lo veo bien contento y lo veo muy bien y lo veo muy bonito”, aludiendo al ánimo positivo que percibe en el boxeador.

Respecto a los procesos legales que enfrenta Julio César Chávez Jr., la madre indicó que su hijo mantiene una actitud optimista. Expresó que él “está positivo, como dice, se siente él seguro de que no tiene nada que ver, se siente contento y yo también”. Subrayó la confianza que ambos mantienen en la resolución favorable de la situación legal.

La madre de Julio César Chávez Jr. también relató su reacción inicial ante los problemas legales del deportista, reconociendo que sintió temor e incertidumbre: “En el momento me asusté, me dio miedo porque uno no sabe qué viene o qué pasa, pero yo conozco a mi hijo”. Estas declaraciones reflejan la confianza y el respaldo familiar en el proceso que atraviesa el exboxeador.

Chávez Jr. asegura que le quedan pocos años en el boxeo

Julio César Chávez defendió la
Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)

El púgil de Sinaloa sentenció que este retorno al cuadrilátero simboliza una apuesta decidida por mantenerse activo entre dos y tres años más. Así lo afirmó en una entrevista con Box Azteca, estableciendo: “Me gustaría pelear toda mi vida, es lo que me ha salvado, pero por lo menos dos, tres años más”. Este horizonte realista, acompañado por el respaldo de su familia y la búsqueda de retos más exigentes, guía su nueva etapa profesional.

Al cierre de la velada, el padre de Chávez Jr., Julio César Chávez González, expresó su orgullo por la fortaleza demostrada por su hijo al enfrentar las adversidades recientes, incluida una detención en Estados Unidos. El excampeón mundial remarcó el valor del proceso de recuperación vivido tras episodios de depresión y dificultades judiciales, y atribuyó parte de la rehabilitación de su hijo al apoyo incondicional de la familia y la afición mexicana. La celebración familiar se completó con la presencia de Omar Chávez, hermano menor, quien también logró una victoria esa noche, consolidando así el peso del apellido Chávez en el boxeo nacional.

La pelea contra Ángel Julián Sacco, pactada a diez asaltos, marcó el regreso deportivo de Chávez Jr. tras medio año sin actividad profesional. Desde la campana inicial mostró dominio mediante combinaciones efectivas, cerrando el combate en el cuarto asalto por nocaut. Chávez Jr. describió este encuentro como un “calentamiento” previo a futuros desafíos contra oponentes de mayor renombre, reafirmando su deseo de enfrentar a los mejores siempre que su condición física lo permita.

Temas Relacionados

Julio César Chávez Jr.boxeomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Andrés Guardado envía emotivo mensaje de bienvenida a Fidalgo tras su llegada al Betis

El ex capitán bético celebró la incorporación del “Maguito” al Real Betis, enfatizando su conexión con México y el legado que asume

Andrés Guardado envía emotivo mensaje

Este es el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que le va a Chivas

El pateador Andy Borregales ha dejado una huella notable en la temporada de los Patriotas y reforzando la presencia latina en la NFL

Este es el jugador de

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

Fidalgo definió al Club América como un ‘club gigante’ y reconoció el impacto que tuvo en su formación como futbolista profesional

El mensaje que envió Álvaro

El mexicano Alejandro Kirk es nombrado el quinto mejor catcher de las Grandes Ligas según la MLB Network

Luego de una temporada extraordinaria con su equipo, el receptor azteca figura entre todo el talento de la Major League of Baseball

El mexicano Alejandro Kirk es

Mr. Iguana rompe en llanto al cumplir su sueño de disputar el Royal Rumble de la WWE | Video

El luchador mexicano vivió un momento histórico en la Batalla Real que se efectuó en Arabia Saudita

Mr. Iguana rompe en llanto
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR inició investigación tras el

FGR inició investigación tras el aseguramiento de granadas, drogas y armas en los municipios de Cotija y Tacámbaro

Conceden suspensión definitiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, contra vinculación a proceso

Procesan a “El Chino Arce” de Los Salazar por ataque armado que dejó 8 muertos y 25 heridos en Sonora

Catean inmueble en Jalisco tras ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional

Marina y Defensa se reúnen con militares de EEUU para consolidar capacidades en seguridad rumbo al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de mexicanos

Los mejores memes de mexicanos que dejó el histórico triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy 2026

Lucila Mariscal confiesa que falta de dinero y trabajo la llevó a internarse en asilo, vendió todas sus pertenencias

Toñita publica contundente mensaje tras declaraciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Quiénes son los mexicanos que más grammys han ganado en la historia de la premiación

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 3 de febrero

DEPORTES

Andrés Guardado envía emotivo mensaje

Andrés Guardado envía emotivo mensaje de bienvenida a Fidalgo tras su llegada al Betis

Este es el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que le va a Chivas

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

El mexicano Alejandro Kirk es nombrado el quinto mejor catcher de las Grandes Ligas según la MLB Network

Esta es la cantidad de dinero que pagaría Cruz Azul por Luiz Araujo, delantero del Flamengo