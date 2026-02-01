Zague se lanza contra Saint-Maximin luego de despedirse del América: “Era un jugador tribunero”

Desde su contratación, el analista deportivo afirmó que no lo convencía su llegada al nido. (Especial)

Luis Roberto Alves “Zague”, uno de los referentes históricos del Club América, se pronunció tras la salida de Allan Saint-Maximin de la institución. El exdelantero lanzó una crítica directa al desempeño y la actitud del futbolista francés durante su paso por el equipo, pero dejó claro que rechaza cualquier acto de racismo asociado al caso.

Zague recordó que, desde el principio, expresó sus dudas sobre el fichaje del extremo francés. Señaló que sus advertencias no fueron bien recibidas por parte de algunos aficionados quienes lo criticaron por hablar sobre su desconocimiento del futbol mexicano.

El exdelantero expuso: “Para aquellos ‘americanistas’ que me criticaron cuando dije desde un principio que Saint-Maximin era un jugador ‘tribunero’ sin compromiso con la institución, me señalaron y ¡ahí está la respuesta!”. Subrayó que, con el tiempo, sus advertencias se confirmaron.

Durante su estancia en el club, el francés no logró adaptarse al futbol mexicano. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Zague remarcó que, aunque mantiene una postura crítica en lo deportivo, sus comentarios nunca han tenido la intención de fomentar hostigamiento más allá del terreno de juego. Recalcó que señalar la falta de compromiso de un futbolista es una cuestión exclusivamente profesional.

Además, fue enfático al condenar cualquier acto de discriminación vinculado a la situación de Saint-Maximin. “Nadie está justificando temas de racismo; algo totalmente inadmisible”, aclaró el exjugador. Así, buscó trazar una línea clara entre la crítica deportiva y cualquier actitud intolerante.

Con estas declaraciones, Zague reafirmó que para él la defensa de los valores y la integridad del América está por encima de figuras mediáticas, cerrando así un capítulo de polémica con la afición y reiterando su compromiso con el nivel competitivo del club.

Pese a las críticas contra el nivel futbolístico del francés, el exdelantero no dudó en criticar las faltas de respeto hacia el jugador. (TW Luis Roberto Alves Zague)

¿Cómo fue el paso del francés en México?

La llegada de Allan Saint-Maximin al Club América en agosto de 2025 generó una ola de entusiasmo sin precedentes en la afición azulcrema. Sin embargo, a medida que el torneo Apertura 2025 avanzó y comenzó el Clausura 2026, el rendimiento del exjugador del Newcastle ha sido objeto de un intenso debate entre la crítica deportiva y la grada, mismo que recalcó Zague desde el inicio.

Desde su fichaje por aproximadamente 10.3 millones de euros procedente del Al-Ahli, el francés ha registrado los siguientes números oficiales:

Partidos jugados: 16 encuentros en total con la camiseta de las Águilas.

Aportación directa a gol: Ha marcado 3 goles y proporcionado 2 asistencias .

Minutos en el Clausura 2026: En el arranque del presente torneo, ha disputado 3 partidos (137 minutos) sin registrar aún goles ni asistencias.

A pesar de ser considerado por métricas avanzadas como uno de los mejores regateadores de la Liga MX, con una efectividad del 50% en regates completados en el torneo actual, el propio futbolista ha reconocido que aún no alcanza su nivel óptimo.

El francés no pudo despegar en la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El impacto táctico según André Jardine

Para el cuerpo técnico encabezado por André Jardine, Saint-Maximin representa un “lujo táctico” debido a su capacidad para jugar por ambas bandas y desequilibrar con su gambeta en momentos decisivos. Durante el cierre del Apertura 2025, el francés mostró su mejor cara en la victoria 2-0 ante León, donde fue calificado como la figura del encuentro.

Sin embargo, la falta de una pretemporada completa y algunas ausencias por enfermedad y lesiones menores en la ingle han frenado su continuidad. Con el cierre de registros y el avance del Clausura 2026, la presión aumentaba para que el atacante de 28 años pudiera demostrar el potencial que tenía, sin embargo, decidió partir antes de tiempo por presuntos problemas de racismo en contra de su familia.