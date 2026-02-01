México Deportes

Luca Orellano se estrena con gol y la da el empate a los Rayados de Monterrey

El equipo regiomontano acumula dos partidos sin poder ganar en casa durante el presente torneo

El equipo regiomontano acumula dos partidos sin poder ganar en casa durante el presente torneo. (Instagram: @rayados)

Los Rayados de Monterrey rescataron un empate agónico ante los Xolos de Tijuana, donde el refuerzo Luca Orellano se estrenó como goleador albiazul.

Tras la partida de Germán Berterame al Inter de Miami, Rayados busca un nuevo referente ofensivo que ocupe el vacío dejado por el delantero mexico-argentino.

De villano a héroe

El refuerzo fue el principal protagonista de la noche (Instagram: @rayados)

Los Rayados del Monterrey sufrieron para rescatar un empate ante los Xolos de Tijuana, donde el nuevo refuerzo regiomontano Luca Orellano fue el protagonista de la noche con un penal cometido en contra y posteriormente anotar el gol de la igualada.

Xolos de Tijuana abrió el marcador al minuto 3 con un remate de Adonis Preciado, el cual Luis “El Mochis” Cárdenas rechazó de mala forma, provocando que su compañero Alonso Aceves empujara el balón en su propia portería.

Al 25′, Sergio Canales respondió con un gran derechazo para igualar el marcador.

En su debut como rayado, Orellano cometió un penal al minuto 59′ tras una zancadilla contra Preciado, el cual Kevin Castañeda cobró de gran forma para poner nuevamente con ventaja al cuadro fronterizo.

Sin embargo, el nuevo refuerzo pudo redimirse al anotar el gol del empate al minuto 79 con un zurdazo inatajable para Antonio Rodríguez.

Con este resultado, los Rayados siguen sin poder ganar en casa, mientras que Xolos da indicios que esta temporada pueden pelear al tú por tú con quien se le ponga enfrente tras el buen mercado de fichajes que tuvo el equipo,.

Germán Berterame se va al Inter de Miami

Deja a Rayados para sumarse al equipo de Lionel Messi. (Infobae Argentina)

Inter de Miami dio a conocer de manera oficial el fichaje de Germán Berterame este viernes 30 de enero tras llegar a un acuerdo para su transferencia con los Rayados de Monterrey por una cifra de 15 millones de dólares-

Con este movimiento, el máximo goleador del conjunto de la Sultana del Norte llega a Florida para unirse a Lionel Messi y Luis Suárez en el equipo.

Berterame tenía contrato con los Rayados de Monterrey hasta diciembre de 2027 pero el atractivo de esta oferta al tener la oportunidad de tener como compañero a uno de los mejores futbolistas de la historia motivó a su salida y busca ser convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Desde su llegada a la Liga Mx, el futbolista destacó con Atlético de San Luis, siendo convocado para el Juego de Estrellas de la liga mexicana en 2022.

El delantero argentino se quedó a un gol de alcanzar el centenar de anotaciones en México al marcar 31 con la escuadra potosina y 68 con los Rayados de Monterrey.

Cuál es el siguiente compromiso de los Rayados

Monterrey se prepara para enfrentar al Xelajú de Guatemala. (EFE/ Miguel Sierra)

Esta semana será intensa para los Rayados de Monterrey, quienes comienzan su camino en los dieciseisavos de final de la CONCACAF Champions Cup con su visita a Guatemala para enfrentar al Xelajú y posteriormente regresarán a México para medirse el sábado ante el América.

Después de una mala presentación en casa ante Xolos, el equipo regiomontano sigue batallando para encontrar una solución en la delantera, ya que Germán Berterame era el jugador más goles del plantel en lo que iba de campeonato.

