Rayados “es una familia”: la despedida de Germán Berterame tras su salida de Monterrey

Monterrey difundió un video en el que el delantero repasa momentos clave de su etapa con el club y expresa el significado personal que tuvo su paso por la institución

Germán Berterame llegó a un
Germán Berterame llegó a un acuerdo para fichar con el Inter de Miami. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Germán Berterame dejó oficialmente a Rayados de Monterrey este 30 de enero para continuar su carrera en el Inter de Miami, movimiento que marca el cierre de una etapa de tres años en el club.

El delantero se despidió del club con un mensaje cargado de emociones en un video difundido por la institución, en el que repasó su paso por el equipo y explicó las razones de su salida.

Rayados publica un video de despedida para Berterame

(Instagram / @rayados)

Monterrey compartió un video en el que el atacante observa recuerdos de su llegada al club y algunos de sus goles más representativos desde que arribó procedente de Atlético San Luis. La grabación inicia con un integrante del staff entregándole una tableta para revivir esos momentos, lo que da pie a una reacción emocional del futbolista.

Durante el material, el naturalizado argentino aseguró sentir “muchas emociones” al recordar su trayectoria con el equipo. En sus últimas declaraciones como jugador de Rayados, expresó que se va con una sensación de deuda por no haber conseguido un título, aunque subrayó que disfrutó al máximo su etapa con el conjunto regiomontano.

Berterame también definió su vínculo con la institución al afirmar que Rayados “es una familia”, y agregó que siempre encontró respaldo dentro del club. “Para mí es un orgullo, es familia más que un club; te dan la confianza para que no te falte nada, entonces eso es lo que me llevo”, señaló en el video difundido por Monterrey.

Su salida rumbo al Inter de Miami

(Especial)

En la misma publicación, el delantero explicó que su decisión de marcharse responde a la oportunidad de integrarse al Inter de Miami, donde continuará su carrera junto a Lionel Messi, a quien ha señalado como su ídolo. La transferencia fue confirmada este viernes 30 de enero.

Con su salida, Berterame cierra su ciclo en el futbol mexicano tras jugar tres años con Rayados, periodo en el que se consolidó como uno de los atacantes del plantel. Su despedida quedó marcada por un mensaje de agradecimiento al club y a su entorno, difundido a través de los canales oficiales de Monterrey.

