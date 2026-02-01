México Deportes

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

Estamos a poco menos de 5 meses de que empiece el mundial y el jugador de Xolos se perfila para ser una pieza fundamental para la Selección Mexicana

Guardar
El técnico sigue de cerca
El técnico sigue de cerca la evolución del joven atacante mexicano. (Jovani Pérez)

La ausencia de Gilberto Mora sigue generando expectativas tanto en los Xolos de Tijuana como en la Selección Mexicana. El joven futbolista permanece fuera de las canchas, mientras el entrenador principal Sebastián Abreu insiste en que su regreso solo ocurrirá cuando su proceso de recuperación haya terminado satisfactoriamente.

El cuerpo técnico tiene la mirada puesta más allá del presente. Abreu aseguró que el verdadero objetivo es que Mora alcance su mejor condición para los compromisos internacionales, dejando en segundo plano alguna urgencia por obtener resultados inmediatos.

El entrenador busca el bien
El entrenador busca el bien del equipo, del conjunto mexicano y del propio jugador. (Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images)

¿Qué pasa con Gilberto Mora?

De acuerdo con declaraciones del técnico uruguayo, no buscará forzar al futbolista y esperará lo necesario para que su regreso se lleve de la manera más segura posible.

Está en recuperación, vamos día a día, paso a paso, sin apuros”, expresó Abreu al hablar sobre el estado de Mora. “El mejor médico va a ser él mismo, escuchando sus sensaciones”.

El entrenador aclaró que no existe un plazo definido para el retorno del jugador. Resaltó que la prioridad no es que participe en un partido del torneo local, sino que lo haga en condiciones óptimas en la Copa del Mundo. “No queremos que llegue bien a un partido del torneo local, queremos que llegue fuerte a la Copa del Mundo. En eso estamos alineados”.

Respecto a la gestión interna, el entrenador remarcó que la salud física y mental del futbolista está por encima de cualquier otro objetivo del equipo. “Le dije que no se ponga tiempos ni se apure. Tiene nuestro respaldo total”.

Gilberto Mora busca ser la
Gilberto Mora busca ser la revelación de México para el Mundial 2026. (Jesús Avilés / Infobae México)

Xolos busca mantenerse en los primeros lugares del campeonato

Durante el reciente empate ante Rayados, Abreu también resaltó el compromiso y espíritu competitivo de sus dirigidos. “La sensación que me queda es de orgullo por el equipo que tengo, por la manera en que se entregan”.

El entrenador otorgó especial importancia a la competencia interna. Señaló que la exigencia se mantiene alta dentro del grupo y que nadie puede relajarse. “La camiseta se agarra con los dientes. Nadie puede relajarse. El que juega sabe que hay otro empujando fuerte atrás. Esa competencia sana nos llevó a clasificar a Liguilla y hoy nos mantiene compitiendo”.

Abreu destacó la intensidad colectiva en todas las áreas del juego. “Cuando tenemos la pelota somos peligrosos, y cuando no la tenemos, los once tienen que comprometerse, raspar y correr. Eso nos ha permitido competir contra candidatos al título”.

El planteamiento del cuerpo técnico es que Mora avance en su proceso con el apoyo de todo el plantel y sin precipitaciones. La prioridad, según el entrenador, es que logre el mejor estado físico y mental para integrarse a la preparación con la selección nacional cuando sea oportuno.

Temas Relacionados

Gilberto MoraSebastián AbreuTijuanaXolosRecuperación de futbolistasCopa del MundoRayadosSelección nacional de fútbolMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

Nuestro país nuevamente se convertirá en el mayor exportador de esta fruta para el más grande evento de fútbol americano

Super Bowl 2026: productores michoacanos

San Siro: Explora la historia del mítico estadio que abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con el desfile de la delegación mexicana

El recinto alberga los partidos del AC Milán y del Inter en la Serie A, además de que ha sido sede de mundiales y finales de Champions

San Siro: Explora la historia

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Este encuentro es uno de los más esperados de la semana ya que ambos conjuntos se encuentran empatados en puntos

América vs Pumas: a qué

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”

El mediocampista español iniciará una nueva etapa profesional en la liga española tras dejar una huella indeleble en el equipo mexicano

José Ramón Fernández reconoce a

Marcelo Mayer se perderá el Clásico Mundial de Béisbol y no participará con México

El problema del seguro médico sigue afectando a los peloteros que buscan representar a sus selecciones en el torneo

Marcelo Mayer se perderá el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un taladro, videojuegos de Call

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro suma nuevas fechas

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad”

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

María José prepara nuevas canciones y promete temas “cortavenas” para su próximo disco

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

DEPORTES

Super Bowl 2026: productores michoacanos

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

San Siro: Explora la historia del mítico estadio que abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con el desfile de la delegación mexicana

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”

Marcelo Mayer se perderá el Clásico Mundial de Béisbol y no participará con México