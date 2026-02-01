‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

El técnico sigue de cerca la evolución del joven atacante mexicano. (Jovani Pérez)

La ausencia de Gilberto Mora sigue generando expectativas tanto en los Xolos de Tijuana como en la Selección Mexicana. El joven futbolista permanece fuera de las canchas, mientras el entrenador principal Sebastián Abreu insiste en que su regreso solo ocurrirá cuando su proceso de recuperación haya terminado satisfactoriamente.

El cuerpo técnico tiene la mirada puesta más allá del presente. Abreu aseguró que el verdadero objetivo es que Mora alcance su mejor condición para los compromisos internacionales, dejando en segundo plano alguna urgencia por obtener resultados inmediatos.

El entrenador busca el bien del equipo, del conjunto mexicano y del propio jugador. (Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images)

¿Qué pasa con Gilberto Mora?

De acuerdo con declaraciones del técnico uruguayo, no buscará forzar al futbolista y esperará lo necesario para que su regreso se lleve de la manera más segura posible.

“Está en recuperación, vamos día a día, paso a paso, sin apuros”, expresó Abreu al hablar sobre el estado de Mora. “El mejor médico va a ser él mismo, escuchando sus sensaciones”.

El entrenador aclaró que no existe un plazo definido para el retorno del jugador. Resaltó que la prioridad no es que participe en un partido del torneo local, sino que lo haga en condiciones óptimas en la Copa del Mundo. “No queremos que llegue bien a un partido del torneo local, queremos que llegue fuerte a la Copa del Mundo. En eso estamos alineados”.

Respecto a la gestión interna, el entrenador remarcó que la salud física y mental del futbolista está por encima de cualquier otro objetivo del equipo. “Le dije que no se ponga tiempos ni se apure. Tiene nuestro respaldo total”.

Gilberto Mora busca ser la revelación de México para el Mundial 2026. (Jesús Avilés / Infobae México)

Xolos busca mantenerse en los primeros lugares del campeonato

Durante el reciente empate ante Rayados, Abreu también resaltó el compromiso y espíritu competitivo de sus dirigidos. “La sensación que me queda es de orgullo por el equipo que tengo, por la manera en que se entregan”.

El entrenador otorgó especial importancia a la competencia interna. Señaló que la exigencia se mantiene alta dentro del grupo y que nadie puede relajarse. “La camiseta se agarra con los dientes. Nadie puede relajarse. El que juega sabe que hay otro empujando fuerte atrás. Esa competencia sana nos llevó a clasificar a Liguilla y hoy nos mantiene compitiendo”.

Abreu destacó la intensidad colectiva en todas las áreas del juego. “Cuando tenemos la pelota somos peligrosos, y cuando no la tenemos, los once tienen que comprometerse, raspar y correr. Eso nos ha permitido competir contra candidatos al título”.

El planteamiento del cuerpo técnico es que Mora avance en su proceso con el apoyo de todo el plantel y sin precipitaciones. La prioridad, según el entrenador, es que logre el mejor estado físico y mental para integrarse a la preparación con la selección nacional cuando sea oportuno.