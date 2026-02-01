México Deportes

Así arribó Raphael Veiga a CDMX para reportar con América

El futbolista brasileño aterrizó en la capital para firmar con el conjunto azulcrema

El brasileño aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. X: @AdriMaldonadoL.

Raphael Veiga aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la tarde de hoy 31 de enero. Aunque llegó solo, la directiva azulcrema ya lo esperaba para llevarlo a realizar el proceso correspondiente que oficialice el fichaje entre el Club Palmeiras y América.

No sin antes, regalar unas cuantas selfies a aficionados que también lo esperaban al refuerzo que, llega en calidad de préstamo por 1 año con opción a compra.

Mientras iba escoltado por personal del club y seguridad del aeropuerto, lanzó un mensaje a medios de comunicación: “Muy feliz de llegar al más grande de México”, declaró.

Cabe destacar que antes de realizar exámenes médicos y firmar con el cuadro de Coapa, Veiga fue visto en el Estadio Ciudad de los Deportes para presenciar el partido entre el Club América y Necaxa.

Un mensaje claro del brasileño sobre el compromiso con su nuevo club, ya que busca ponerse al día con el conjunto que representará en este Clausura 2026.

A través de redes sociales circuló un video en el que Raphael Veiga provocó emoción en el Estadio Ciudad de los Deportes al firmar autógrafos entre aficionados.

Veiga vio el partido del América desde el palco. X: @crh_oficial.

¿Cuándo presentaran a Raphael Veiga con el Club América?

Dado que Rapahel Veiga llegó a ver el partido entre los rayos de Necaxa y las águilas del América, tendrá que esperar hasta la otra semana a que se convoque a rueda de prensa y presenten como refuerzo al jugador brasileño para este Clausura 2026.

El futbolista llegará a Coapa en calidad de préstamo con opción a compra.

La directiva del Club América hizo un esfuerzo por ficharlo, basándose en su trayectoria: Coritiba, Parananense y Palmeiras, siendo este último donde ganó cuatro Campeonatos Paulista, dos Copas Libertadores, dos títulos del Campeonato Brasileiro Serie A, además de una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil y una Recopa Sudamericana.

Además, otras de sus características del mediocampista de 30 años incluyen liderazgo, visión de juego y capacidad para llegar al área rival.

Se desempeña como enganche, y busca aportar los goles y asistencias que tanto ha carecido el Club América en el presente torneo Clausura 2026.

Llega Veiga, se va Fidalgo

Al mismo tiempo que los aficionados estaban eufóricos por conseguir un autógrafo del mediocampista proveniente del Palmeiras, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en otro palco del mismo recinto, se encontraba Álvaro Fidalgo, jugador querido por la afición azulcrema y que estaría dejando al club, ya que tendría negociaciones avanzadas con Real Betis. Se le vio sentimental y la gente le aplaudió.

Raphael Veiga representa una apuesta de la directiva azulcrema por fortalecer el plantel, quien se presenta como solución ofensiva para un equipo que ha mostrado carencias en ese rubro.

Al mismo tiempo, la inminente salida de Álvaro Fidalgo hacia el Real Betis marca un relevo clave en la plantilla, generando expectativa entre la afición sobre el impacto inmediato de Veiga en el equipo.

