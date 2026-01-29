Raphael Veiga será nuevo refuerzo del América tras acuerdo con Palmeiras

El futbolista llegará a Coapa en calidad de préstamo con opción a compra. (Ilustración: Jesús Aviles)

El América dio un golpe de autoridad en el mercado de fichajes rumbo al Torneo Clausura 2026, al concretar un acuerdo de palabra para incorporar al mediocampista brasileño Raphael Veiga, uno de los futbolistas más destacados del Palmeiras en los últimos años. La operación apunta a convertirse en uno de los movimientos más relevantes del futbol mexicano para el próximo semestre.

De acuerdo con información de ESPN Brasil, la directiva azulcrema y el conjunto paulista alcanzaron un entendimiento para concretar un préstamo por un año, el cual incluirá opción de compra. Actualmente, ambas instituciones se encuentran intercambiando documentos legales a través de sus respectivos equipos jurídicos, paso previo para que el acuerdo quede formalmente cerrado.

La negociación contempla que América no realice un desembolso inmediato por la compra definitiva del futbolista. Según los reportes, el club de Coapa pagaría alrededor de 6 millones de dólares, pero el monto se liquidaría hasta diciembre de 2026, una vez concluido el periodo de cesión. De esta forma, la operación se ejecutaría inicialmente como un préstamo, con la adquisición total del pase programada para finales del próximo año.

La llegada de Veiga responde a la necesidad del América de reforzar su zona ofensiva con un jugador probado a nivel internacional. El brasileño se ha consolidado como uno de los mediocampistas más determinantes del continente, gracias a su visión de juego, capacidad para generar asistencias y efectividad frente al arco rival.

Durante su etapa con Palmeiras, Raphael Veiga construyó un palmarés envidiable. Con el club verdiblanco conquistó cuatro Campeonatos Paulista, dos Copas Libertadores, dos títulos del Campeonato Brasileiro Serie A, además de una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil y una Recopa Sudamericana. Su regularidad y liderazgo lo convirtieron en una pieza clave dentro de uno de los equipos más dominantes de Sudamérica en la última década.

Antes de consolidarse con Palmeiras, Veiga tuvo pasos importantes por otros clubes del futbol brasileño. Defendió los colores de Coritiba y Atlético Paranaense, donde comenzó a mostrar las cualidades que más tarde lo llevarían a convertirse en referente en su país.

Con este movimiento, el América refuerza su proyecto deportivo con miras a pelear por el título del Clausura 2026 y responder a las altas expectativas de su afición. A falta de los últimos detalles contractuales, la llegada de Raphael Veiga promete elevar el nivel competitivo de la Liga MX y marcar un nuevo capítulo en la política de fichajes del club azulcrema.