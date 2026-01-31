Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

Leo Suárez estaría muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Mazatlán FC para el Clausura 2026 tras su paso por Pumas. (Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

La novela de Leo Suárez con Pumas parece estar cerca de un desenlace. Tras semanas de incertidumbre, el extremo argentino tendría definido su futuro inmediato: podría jugar el Clausura 2026 con Mazatlán FC, en calidad de préstamo por seis meses.

De acuerdo con información adelantada por el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, Suárez estaría muy a un par de detalles de firmar con Mazatlán. Todo apunta a que el club universitario le habría encontrado acomodo al ya no entrar en planes de Efraín Juárez

El extremo argentino Leo Suárez llegaría a Mazatlán FC en calidad de préstamo por seis meses después de no ser registrado por Pumas debido al cupo de extranjeros. EFE/Isaac Esquivel

La operación se plantearía como una salida estratégica, pues el jugador no pudo ser registrado en Pumas debido al cupo completo de extranjeros y la llegada de Uriel Antuna terminó de cerrar las puertas en el ataque universitario.

Un paso complicado en Pumas

La etapa de Leo Suárez en Pumas nunca terminó de consolidarse. Llegó en el Clausura 2024 procedente del América, con la expectativa de convertirse en un referente ofensivo. Sin embargo, una lesión de rodilla lo marginó durante nueve meses y afectó su continuidad.

Partidos disputados: 28 en Liga MX.

Producción ofensiva: 4 goles y 6 asistencias.

Problemas físicos: lesión prolongada que frenó su adaptación.

La lesión de rodilla que marginó a Leo Suárez durante nueve meses en 2024 habría influido decisivamente en su falta de continuidad con Pumas. (Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

Aunque mostró destellos de calidad, nunca logró afianzarse como titular indiscutible. Su paso por Estudiantes de La Plata en 2025 tampoco ayudó, ya que apenas sumó 70 minutos en seis meses.

Con su regreso a México, la falta de espacio en el plantel principal habría terminado por abrir la posibilidad de su salida.

Mazatlán, un nuevo reto en el horizonte

El préstamo a Mazatlán se perfila como una oportunidad para que Suárez recupere protagonismo. El club sinaloense vive un inicio complicado en el Clausura 2026, con tres derrotas consecutivas y ocupando el último lugar de la tabla.

Nuevo técnico: Sergio Bueno asumió el mando para intentar revertir la crisis.

Refuerzos recientes: Sebastián Santos en defensa y, potencialmente, Suárez en ataque.

Objetivo inmediato: sumar puntos y evitar un torneo de despedida sin competitividad.

Leo Suárez acumula experiencia en Pumas, además de su paso por América, Santos Laguna y Villarreal. (@leosuarez96)

El argentino tendría la misión de aportar desequilibrio ofensivo y experiencia en Liga MX. Para Mazatlán, su incorporación sería un intento de ofrecer variantes en el ataque y sumar un jugador con recorrido en América, Santos Laguna y Pumas, además de su paso con el Villarreal en España.

Lo que significaría para Pumas

La salida de Suárez liberaría espacio en la plantilla y permitiría que el club se concentre en sus nuevos refuerzos. La llegada de Uriel Antuna fue clave en esta decisión, ya que el técnico Efraín Juárez buscaba un extremo con mayor regularidad y experiencia reciente en la liga.

La directiva universitaria concretaría la salida de Leo Suárez en préstamo para dar paso a Uriel Antuna y reforzar su ofensiva para el Clausura 2026. (X/ @PumasMX)

Con siete incorporaciones en total, Pumas cerró un mercado de fichajes intenso y arrancó el Clausura 2026 invicto, con cinco puntos en tres jornadas y ubicado en la séptima posición de la tabla.