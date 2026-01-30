Pumas hace oficial la contratación de Uriel Antuna

Uriel Antuna es el nuevo jugador de Pumas (X/ @PumasMX)

Es oficial, Pumas confirmó la llegada de Uriel Antuna como su nuevo refuerzo para el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup. Luego de que se adelantó el fichaje del club Universidad Nacional proveniente de Tigres, la institución le dio la bienvenida formal a su nuevo refuerzo y sumará así su quinta participación en equipos de la primera división mexicana.

A través de redes sociales y por medio de un comunicado informaron sobre la incorporación de Carlos Uriel Antuna Romero, de 28 años. Y es que, luego de que el propio jugador adelantó detalles de su incorporación a los auriazules tras ser visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el equipo de Efraín Juárez ya hizo la firma del contrato para formalizar su arribo.

“El presidente del Club, Luis Raúl González, junto a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, le dan la más cálida bienvenida a nuestro nuevo atacante, Uriel Antuna, quien conoció las instalaciones de Cantera junto a su familia”, publicaron en redes.

Carrera de Uriel Antuna

Uriel Antuna ya firmó con Pumas (X/ @PumasMX)

El club universitario destacó que el Brujo Antuna cuenta con un título de goleo obtenido en el Clausura 2024 y ha sido llamado de manera continua a las selecciones nacionales. Entre sus participaciones más relevantes figuran el Mundial Sub-20 de 2017, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 —donde México logró la medalla de bronce—, las Copas Oro ganadas en 2019 y 2023, además de su presencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Debutó en el máximo circuito del fútbol mexicano con Santos Laguna en 2017, en un partido disputado precisamente en el Estadio Olímpico Universitario.

Tras esa experiencia, el jugador emprendió una etapa internacional con el FC Groningen de los Países Bajos y el LA Galaxy en la Major League Soccer

Jugó en Chivas, Cruz Azul y, más recientemente, en Tigres UANL desde el Apertura 2024.

Uriel Antuna ya es oficialmente jugador de Pumas (X/ @PumasMX)

El club informó que Antuna superó las pruebas médicas realizadas por la mañana y firmó contrato en las instalaciones de Cantera, acompañado por su familia, el presidente Luis Raúl González Pérez y el vicepresidente deportivo Antonio Sancho.

Por la noche, el futbolista realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del director técnico Efraín Juárez y su cuerpo técnico, en el Estadio Olímpico Universitario, con miras al próximo encuentro ante Santos Laguna, programado para este viernes a las 21:00 horas en Ciudad Universitaria.

La trayectoria de Antuna lo posiciona como uno de los extremos derechos de mayor experiencia entre los refuerzos auriazules para este semestre, según subrayó el club en su comunicación.