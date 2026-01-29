México Deportes

UEFA Champions League: a qué hora y dónde ver en México el sorteo de los Playoffs

La expectativa gira en torno a la posibilidad de que gigantes europeos se crucen con rivales inesperados tras una fase previa entusiasma a los fanáticos del torneo

Arranca la fase de playoffs
Arranca la fase de playoffs en esta nueva edición de la UEFA Champions League.(REUTERS/Stephane Mahe)

El sorteo Champions League para definir los Playoffs Champions League. Llegó el momento de ver los duelos por eliminación directa en donde se esperan cruces entre varios de los mejores equipos de Europa

En el formato eliminatoria Champions, los ocho equipos mejor ubicados serán cabezas de serie. Estos clubes se enfrentarán a los equipos que terminaron entre los últimos ocho puestos clasificados, lo que en principio les brinda la ventaja de un rival menos exigente.

En esta ocasión nuevamente se
En esta ocasión nuevamente se sortearán los equipos para la etapa de repechaje. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Clasificados, repechaje y eliminados

A estos Dieciseisavos de Final accedieron clubes destacados de las principales ligas europeas y sorprendentes revelaciones de la última fase de grupos. Los equipos clasificados son:

Clasificados Directos (Octavos de Final)

Estos son los 8 equipos que terminaron en la parte más alta de la tabla general y evitan la ronda de repechaje:

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Bayern Múnich (Alemania)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Tottenham Hotspur (Inglaterra)
  • Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Sporting CP (Portugal)
  • Manchester City (Inglaterra)
Hugo Ekitike fue pieza clave
Hugo Ekitike fue pieza clave para el triunfo de los ingleses en la última jornada regular. (REUTERS/Phil Noble)

Clasificados al Repechaje (Knockout Play-offs)

Estos 16 equipos (del puesto 9 al 24) se enfrentarán en llaves de ida y vuelta el 17/18 y 24/25 de febrero para definir quiénes completan los octavos de final.

  • Paris Saint-Germain – 14 puntos
  • Newcastle – 14 puntos
  • Juventus – 13 puntos
  • Atlético de Madrid – 13 puntos
  • Atalanta – 13 puntos
  • Bayer Leverkusen – 12 puntos
  • Borussia Dortmund – 11 puntos
  • Olympiacos – 11 puntos
  • Club Brujas – 10 puntos
  • Galatasaray – 10 puntos
  • Mónaco – 10 puntos
  • Qarabag – 10 puntos
  • Bodø/Glimt – 9 puntos
  • Benfica – 9 puntos
  • Marsella – 9 puntos
  • Pafos – 9 puntos
El conjunto merengue no pudo
El conjunto merengue no pudo obtener su pase directo. (REUTERS/Pedro Nunes)

Eliminados

  • Union Saint-Gilloise – 9 puntos
  • PSV – 8 puntos
  • Athletic Club – 8 puntos
  • Napoli – 8 puntos
  • Copenhague – 8 puntos
  • Ajax – 6 puntos
  • Eintracht Frankfurt – 4 puntos
  • Slavia Praga – 3 puntos
  • Villarreal – 1 punto
  • Kairat Almaty – 1 punto
Los italianos decepcionaron a sus
Los italianos decepcionaron a sus seguidores con la falta de contundencia en el marco rival. (REUTERS/Ciro De Luca)

¿Cuándo y dónde ver el sorteo?

El evento se realizará este viernes 30 de enero, a las 5:00 am (hora centro de México). La expectativa se centra en equipos históricos como Real Madrid, Inter y PSG, que buscarán avanzar en esta ronda previa a Octavos de Final.

Dieciséis equipos clasificados Champions League, ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto tras la fase de grupos, participarán en cruces de alto voltaje.

El evento contará con transmisión sorteo Champions en directo por TNT Sports, FOX y HBO Max. Los aficionados que deseen conocer el destino de sus equipos podrán seguir el evento en tiempo real desde primera hora.

La eliminatoria se disputará a ida y vuelta: los partidos de ida serán los días 17 y 18 de febrero, y los partidos de vuelta, el 24 y 25 del mismo mes. Cada equipo jugará un partido como local y otro como visitante para definir el pase a los Octavos de Final.

