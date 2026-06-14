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Lluvias intensas y posible desarrollo ciclónico ponen en alerta a más de 20 estados de México

Las lluvias son debido a una zona de baja presión con potencial ciclónico y la onda tropical número 7

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Se pronostican fuertes lluvias en más de 20 entidades del país (Cuartoscuro)

México enfrentará un fin de semana marcado por lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico sobre el occidente del Golfo de México y la aproximación de la onda tropical número 7.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones generarán precipitaciones de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

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Zona de baja presión provocará lluvias intensas en el Golfo de México

Durante esta noche y la madrugada del domingo, la zona de baja presión localizada en el occidente del Golfo de México, combinada con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales intensas en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes en el Estado de México, Hidalgo y Oaxaca, mientras que entidades como Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán precipitaciones fuertes.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, incrementando el riesgo de afectaciones urbanas y carreteras.

Sistema ciclónico se desplazará sobre el noreste del país

clima SMN
Clima SMN

El organismo informó que la zona de baja presión ingresará sobre Tamaulipas durante las próximas horas y posteriormente se desplazará hacia el noreste del territorio nacional, donde se espera que se debilite y se disipe durante la tarde del domingo.

Sin embargo, antes de desaparecer continuará generando lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, oriente y centro del país, con acumulados intensos particularmente en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

Especialistas recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.

Pacífico mexicano también registrará tormentas severas

Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y una vaguada en niveles altos de la atmósfera favorecerán lluvias intensas en Nayarit y Jalisco.

Además, se pronostican lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Michoacán; fuertes en Zacatecas, Aguascalientes y Colima; así como chubascos en Baja California, Baja California Sur y Guerrero.

Estas precipitaciones podrían ocasionar deslaves en zonas montañosas y reducción de visibilidad en carreteras.

Onda tropical 7 reforzará las lluvias en el sureste

(Conagua)
(Conagua)

En el sureste mexicano, un canal de baja presión interactuará con humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, además de la aproximación de la onda tropical número 7 a la península de Yucatán.

Esta combinación favorecerá chubascos y lluvias fuertes en diversos estados de la región, especialmente en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales de Protección Civil y seguir las recomendaciones preventivas ante posibles inundaciones repentinas.

Persistirá la onda de calor en el norte del país

Infografía con recomendaciones de salud para eventos masivos bajo calor. Muestra iconos de personas bebiendo agua, evitando alcohol, usando protección solar y más.
Infografía de la Secretaría de Salud, OPS y OMS detalla recomendaciones esenciales para protegerse de deshidratación, golpes de calor y contagios en eventos masivos con altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del norte y noroeste del país.

La onda de calor prevalecerá en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se esperan temperaturas elevadas durante el día.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones, especialmente en menores de edad y adultos mayores.

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