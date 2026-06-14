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Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

Los dirigidos por Hugo Broos buscan reaccionar y comenzar a sumar en el Grupo A, pese a las expulsiones de Sithole y Zwane

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El técnico belga detiene prácticas, exige más disciplina y corrige fallas tácticas de los Bafana Bafana después del tropiezo ante la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero
El técnico belga detiene prácticas, exige más disciplina y corrige fallas tácticas de los Bafana Bafana después del tropiezo ante la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero

La Selección de Sudáfrica ajusta cada detalle en su preparación después de la derrota ante México en su debut en el Mundial 2026.

El equipo, dirigido por Hugo Broos, enfrenta la presión de sumar puntos en el Grupo A y se está preparando para encarar el partido frente a República Checa con máxima concentración. Buscará revertir el impacto de las expulsiones y la caída inicial a través del trabajo físico y la cohesión interna.

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Los Bafana Bafana buscan revertir el impacto de las expulsiones y la caída inicial contra México en el Azteca. REUTERS/Hannah Mckay
Los Bafana Bafana buscan revertir el impacto de las expulsiones y la caída inicial contra México en el Azteca. REUTERS/Hannah Mckay

El ambiente en la concentración es de compromiso total. Los Bafana Bafana están decididos a recuperar la confianza y mostrar su mejor versión en el siguiente duelo mundialista, conscientes de que la clasificación depende de una reacción inmediata.

Sudáfrica apuesta por la unión del equipo

El golpe tras el debut ha llevado a los Bafana Bafana a priorizar la recuperación integral del plantel. El cuerpo técnico alterna rutinas de gimnasio, ejercicios en cancha y sesiones grupales.

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  • El equipo realiza sesiones de estiramiento, masajes y recuperación muscular para evitar sobrecargas.
  • Se organizan charlas motivacionales lideradas por el estratega belga.
  • La psicología deportiva juega un papel fundamental para mantener la confianza pese a la presión.

El equipo de Hugo Broos prioriza la recuperación integral del plantel con rutinas de gimnasio, ejercicios en cancha y sesiones grupales. (X/ @BafanaBafana)

La idea es llegar al siguiente encuentro con todos los jugadores disponibles en óptimas condiciones físicas y con la mentalidad enfocada en el objetivo.

Broos eleva la exigencia tras las dos expulsiones

El técnico Hugo Broos ha sido protagonista en los entrenamientos posteriores a la derrota. Su intervención ha sido constante y enérgica, deteniendo las prácticas para exigir mayor disciplina y corregir errores tácticos.

  • Broos ha remarcado la importancia de la intensidad y la concentración desde el primer minuto.
  • El entrenador dedica tiempo específico a fortalecer la defensa y evitar pérdidas de balón en zonas comprometidas.
  • Las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane obligan a replantear la alineación y a trabajar con variantes.
Hugo Broos eleva la exigencia tras las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane y exige disciplina para corregir errores tácticos. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Hugo Broos eleva la exigencia tras las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane y exige disciplina para corregir errores tácticos. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Al cierre de cada sesión, la consigna es clara: recuperar la confianza, no repetir los errores del debut y mantener la disciplina en los momentos clave del partido.

Chequia también ajusta su estrategia

El rival de Sudáfrica, República Checa, atraviesa una situación similar tras caer ante Corea del Sur. El conjunto regresó a su campamento base en Dallas para evitar distracciones y potenciar la recuperación antes del duelo.

  • Chequia prioriza el análisis táctico en sus instalaciones de primer nivel.
  • El capitán Ladislav Krejčí, autor del gol ante Corea, lidera sesiones grupales para fortalecer la unión y dejar atrás el resultado adverso.
  • El cuerpo técnico checo trabaja en ajustes defensivos y variantes ofensivas para sorprender a Sudáfrica en Atlanta.
El capitán checo Ladislav Krejčí lidera sesiones para reforzar la unión, mientras Chequia afina ajustes para el duelo en Atlanta. REUTERS/John Sibley
El capitán checo Ladislav Krejčí lidera sesiones para reforzar la unión, mientras Chequia afina ajustes para el duelo en Atlanta. REUTERS/John Sibley

De esta manera, ambos equipos llegan al partido con la urgencia de sumar puntos y la presión de no quedar eliminados en la fase de grupos.

El duelo entre Sudáfrica y República Checa será clave para definir el futuro de ambos en la Copa Mundial, con dos planteles en pleno proceso de reconstrucción.

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