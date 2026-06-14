Checo apoya a la Selección Mexicana desde Barcelona-Cataluña REUTERS/Bruna Casas

El mexicano Sergio Checo Pérez partirá desde el puesto número 19 del Gran Premio de Barcelona, luego de una nueva eliminación en la ‘Q1′ de la Fórmula 1 en su temporada 2026, en el que participa con la debutante Cadillac y comparte parrilla con el finlandés Valtteri Bottas.

El corredor azteca registró un tiempo de 1:17.545, lejos de los pilotos que avanzaron a la siguiente fase de la clasificación de hoy en Cataluña. En cambio, su coequipero, Valtteri Bottas, arrancará en la vigésima posición, por tanto los dos saldrán desde la penúltima fila de la grilla.

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Todos esperan otra maravillosa actuación de Checo Pérez tras finalizar décimo en el Gran Premio de Mónaco antes de sufrir esa penalización que lo hizo retroceder posiciones y al mismo tiempo perder el punto histórico que añadió en el campeonato de constructores para la escudería Cadillac.

La carrera del Gran Premio de Barcelona se disputará este domingo 14 de junio del 2026 a las 7:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Después del Gran Premio de Barcelona-Cataluña los pilotos esperarán hasta el 28 de junio para correr en el Gran Premio de Austria, casa del equipo Red Bull Racing.

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¿Quién será campeón del Mundial 2026?

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 12, 2026 Cadillac's Sergio Perez arrives ahead of practice REUTERS/Bruna Casas

Antes de toda actividad en Barcelona, el mexicano Sergio Pérez, en entrevista para la Fórmula 1, mencionó a los cinco países que podrían ganar el Mundial 2026: Checo utilizó la lógica tras esa pregunta que no se vio con intenciones de mencionar a México, pese a que es uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo.

Para el volante nacional los equipos candidatos a ser campeones del Mundial 2026 son los siguientes: “Yo creo que está Francia, España, Argentina, Inglaterra y Brasil, yo creo que son los cinco favoritos", dijo el Ministro de Defensa quien se mostró con una sonrisa por hablar del campeonato de futbol.

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¿Vendrá al partido México vs Corea del Sur?

México enfrentará a Corea en Guadalajara. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Por otro lado, Pérez Mendoza fue cuestionado sobre su posible aparición en el siguiente partido mundialista de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur, pues dicho compromiso se jugará en la ciudad de Guadalajara, tierra natal de Checo Pérez, quien sueña con asistir al partido de la Copa del Mundo.

“Quiero a algún partido (del Mundial 2026) aunque con la temporada europea es complicado. Ahora tengo un compromiso con el equipo, así que parece que no podré lograrlo (ir al México vs Corea del Sur en Guadalajara)“. declaró Sergio Pérez antes de arrancar el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

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¿Cuándo se jugará el partido de México frente a Corea?

El duelo México vs Corea del Sur se tiene previsto jugar el próximo jueves 18 de junio desde el estadio Guadalajara a las 19:00 horas (tiempo de la Capital). Será en los siguientes días que se sabrá si Sergio Checo Pérez vendrá a nuestro país para apoyar al Tri o se ausentará del juego de la fase de grupos.

Grandes Premios de la F1 durante la Copa del Mundo

Sergio Pérez gira su volante para mantenerse en pista ( X / Sergio Pérez))

Durante el período mundialista, la Fórmula 1 celebrará primero el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en España, del 12 al 14 de junio. Seguirá con el Gran Premio de Austria, en Spielberg, del 26 al 28 de junio. Luego el Gran Premio de Reino Unido, en Silverstone, del 3 al 5 de julio y finalmente el Gran Premio de Bélgica, en Lieja, del 17 al 19 de julio, esta última coincide con la fecha de la gran final de la Copa del Mundo.

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Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º sitio. Gran Premio de Japón: 17º posición. Gran Premio de Miami: 16º escalón. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º puesto (por penalización).

¿Cuántas carreras se celebrarán este año?

Sergio Pérez largará 19 en el GP de Barcelona. REUTERS/Manon Cruz

La temporada 2026 de la Fórmula 1 consta de 22 Grandes Premios, incluyendo la cita en CDMX con el Gran Premio de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. La fecha final es en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre.

En principio, se estimó 24 grandes premios en la temporada, no obstante, las carreras en Baréin y Arabia Saudita se cancelaron por motivos relacionados a la guerra en Oriente Medio. Previo al GP de Barcelona-Cataluña sólo seis eventos ya se celebraron en este campeonato: Australia, China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco.

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