Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía

Las implicaciones de la baja del refuerzo afectan los planes del cuerpo técnico, ya que la falta de tiempo estimado de recuperación obliga a buscar soluciones en el plantel durante el arranque del campeonato. REUTERS/Eloisa Sanchez

La directiva de Tigres UANL informó sobre una situación que modifica el panorama defensivo del equipo en el arranque del torneo. Uno de sus refuerzos más recientes, Marco Farfán, sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho y será intervenido quirúrgicamente.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales del club felino, a tan sólo unas cuantas horas del partido ante Pumas, generando inquietud entre la afición y el cuerpo técnico.

El anuncio oficial del club respecto a la lesión del lateral llega horas antes del duelo contra Pumas. (Crédito: X/ @TigresOficial)

La noticia altera la planificación del equipo, que ya tenía bajas sensibles en la zona defensiva. El club no detalló una fecha estimada para el retorno del jugador, lo que incrementa la incertidumbre en torno a la estructura del plantel para las próximas jornadas.

Parte médico y detalles de la lesión

La situación de Marco Farfán quedó confirmada tras una serie de molestias que arrastró antes del debut de Tigres en el Clausura 2026. El lateral izquierdo fue descartado del partido ante Atlético de San Luis y, posteriormente, el club emitió el comunicado.

Entre los datos relevantes que compartió la institución se encuentran:

Fractura en el escafoides del pie derecho.

Intervención quirúrgica programada para este jueves 15 de enero.

Ausencia indefinida, sin fecha concreta de regreso.

El lateral izquierdo Marco Farfán causa baja indefinida tras fracturarse el escafoides del pie derecho, obligando al Tigres UANL a reestructurar su defensa. REUTERS/Daniel Becerril

El parte médico siembra incertidumbre en cuanto al tiempo de baja del jugador, ya que la evolución tras la cirugía marcará los plazos de rehabilitación y regreso a la competencia.

Trayectoria y desempeño de Farfán con Tigres

Marco Farfán arribó a Tigres UANL en agosto de 2025, procedente de FC Dallas, con el objetivo de reforzar la zona defensiva tras varias salidas relevantes. Desde su llegada, el jugador estadounidense se convirtió en una pieza habitual en el esquema titular.

En su paso con los felinos, Farfán ha registrado:

19 partidos oficiales disputados.

Más de 1,300 minutos en cancha.

2 goles y 1 asistencia.

Participación en 8 porterías a cero.

La solidez y regularidad de Farfán consolidaron su papel clave en la reconfiguración defensiva de Tigres UANL. REUTERS/Eloisa Sanchez

La solidez y regularidad mostradas por Farfán consolidaron la apuesta de la directiva, que buscaba soluciones tras la reconfiguración de la plantilla. Su ausencia interrumpe una adaptación que había sido positiva tanto en lo individual como en lo colectivo.

Opciones y repercusiones para el equipo

La ausencia de Marco Farfán representa un desafío mayor para el cuerpo técnico, que ya tenía otras bajas importantes. Guido Pizarro deberá reorganizar su línea defensiva y explorar alternativas en la banda izquierda.

Las principales opciones que maneja el club en este momento son:

Osvaldo Rodríguez , quien disputó recientemente el partido ante Atlético de San Luis.

Imanol Ordóñez, jugador que no ha tenido continuidad con el primer equipo.

A la baja de Farfán se suma la de Jesús Angulo y la salida reciente de Javier Aquino, lo que reduce el margen de maniobra para el entrenador y pondrá a prueba sus habilidades de profundidad y adaptación de la plantilla.

La intervención quirúrgica de Marco Farfán, tras confirmarse su fractura, obliga al cuerpo técnico de Tigres UANL a buscar alternativas urgentes en defensa ante la acumulación de bajas en la plantilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el club queda a la espera de la evolución postoperatoria de su lateral izquierdo, mientras el plantel se reorganiza para enfrentar la exigencia del calendario.