José Ramón Fernández califica de “incomprensible” la prohibición de preguntas en español en conferencia de Brasil y Marruecos

José Ramón Fernández lamenta polémica en conferencia de Brasil y Marruecos. (Carmen Aristegui: YouTube)

José Ramón Fernández, leyenda en el medio deportivo mexicano, ocupó sus redes sociales para reaccionar a la polémica ocurrida hoy en la sala de conferencias del estadio Nueva York Nueva Jersey, al término del partido Brasil vs Marruecos del Mundial 2026.

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Los futbolistas: Achraf Hakimi (Marruecos) y Vinícius Júnior (Brasil) comparecieron ante la prensa internacional después del marcador final de 1-1 en su debut de la Copa del Mundo. El tema que resuena en las cadenas de comunicación es que prohibieron hacer preguntas en idioma español por no contar con alguna o algún interprete del idioma oficial de México, también anfitrión de la Copa del Mundo.

Achraf Hakimi escuchaba la pregunta de un reportero de la cadena nacional TV Azteca cuando el jefe de prensa intervino en la cuestión para referir lo siguiente: “Disculpe. Solo puede responder preguntas en el idioma que hemos establecido, así que no se aceptan preguntas en español”.

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El jugador marroquí confundido por la situación afirmó que entendía la pregunta y para no haber problema él podía responder en idioma inglés, sin embargo el jefe de la prensa volvió a recalcar que solamente serían permitidas las preguntas planteadas en inglés “debido a las traducciones, así que nos limitaremos”, lo cual molestó a Achraf Hakimi en el escenario.

El periodista lamentó controversia en conferencias de Brasil y Marruecos. (X / José Ramón Fernández)

No conforme con eso, en la rueda de prensa con Vinícius Júnior, el brasileño escuchó la pregunta en inglés proveniendo de un periodista de DAZN España, lo cual sorprendió al autor del gol, quien solicitó su cuestionamiento en español ya que, según Vini, “si puede” hacerla en ese idioma, pero el encargado negó esa petición porque ellos no tienen lenguaje español “como interpretación remota”.

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Tras este aspecto sumamente controversial, José Ramón Fernández arremetió contra el Mundial 2026, por decir que es un evento con diversidad cultural pero excluyen al idioma español de una conferencia de prensa cuando es la lengua oficial de México, uno de sus tres países sede y que, además, es hablado por millones de personas que radican en Norteamérica.

“El Mundial 2026 presume diversidad, pero una rueda de prensa de Brasil y Marruecos no permitieron preguntas en español, idioma oficial de uno de los países sede y hablado por millones en Norteamérica. Incomprensible", criticó JoséRa.

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Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en su debut mundialista 2026. Reuters/Caean Couto

En ese momento, otro usuario le contestó a José Ramón Fernando, asegurando que si las preguntas fueran en francés no haría la misma polémica, pero el periodista de 80 años le respondió que nada tiene que ver con el idioma, sino que no contaran con interpretes en español.

“No se trata de si era español, francés o cualquier otro idioma. El problema es que no hubiera intérpretes para el idioma oficial de una de las sedes del Mundial“.

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¿Cuáles son los idiomas que se hablan en Estados Unidos, México y Canadá?

Las banderas de Estados Unidos, México y Canadá ondean al ser anfitriones del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, México y Canadá, naciones que organizan conjuntamente el Mundial 2026 se hablan varios idiomas, aunque cada país tiene sus lenguas oficiales y predominantes:

Estados Unidos

Inglés : Es el idioma dominante, aunque no tiene estatus de lengua oficial a nivel federal.

Español : Es la segunda lengua más hablada, muy presente en estados fronterizos y comunidades latinas.

Otros idiomas: Chino , tagalo , vietnamita , francés , alemán , coreano , árabe , ruso , italiano , portugués , polaco , entre otros.

Lenguas indígenas: Navajo, cherokee, dakota, y otras lenguas de pueblos originarios.

México

Español : Es el idioma oficial y el más hablado.

Lenguas indígenas: México reconoce 68 lenguas nacionales, 364 variantes lingüísticas. Algunas de las principales son náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, otomí, totonaca, tzeltal y tzotzil, entre otras.

Canadá

Inglés y Francés : Son los dos idiomas oficiales a nivel federal.

Otros idiomas: Chino ( mandarín y cantonés ), punjabi , español , italiano , alemán , árabe , tagalo , portugués , entre otros.

Lenguas indígenas: Cree, inuktitut, ojibwa y otras lenguas de los pueblos originarios.