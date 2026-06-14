El América llega al Mundial 2026: David Beckham y Tom Cruise son captados con su playera

En un palco del SoFi Stadium, Beckham y Cruise aceptaron la solicitud del seguidor de las Águilas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos dejó una de las imágenes más comentadas para la afición mexicana.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, durante el partido entre el conjunto de las barras y las estrellas y Paraguay, las cámaras captaron a David Beckham y Tom Cruise firmando una playera del Club América, lo que coloca al club de Coapa en el centro de la conversación global.

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La escena ocurrió mientras los dos personajes se encontraban en el palco que compartían durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay. REUTERS/Matthew Childs

En ese contexto, el jersey azulcrema consiguió protagonismo cuando el actor y el exfutbolista, desde un palco, aceptaron firmarlo ante la mirada de miles de aficionados.

El América se asoma en el palco de las estrellas

La escena ocurrió en un palco exclusivo, donde suelen coincidir deportistas, actores y fanáticos.

David Beckham y Tom Cruise comparten palco durante el partido inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026 .

Un aficionado acercó una playera del América para conseguir las firmas de ambos.

Beckham , ligado actualmente al Inter de Miami , aceptó la petición y plasmó su autógrafo.

Cruise, identificado por su extensa trayectoria en Hollywood, sostuvo la prenda.

Un aficionado acercó el jersey azulcrema para obtener las firmas de Beckham y Cruise, a lo que ambas estrellas correspondieron entre risas. REUTERS/Matthew Childs

Así, la escena se suma a los momentos en los que el club se muestra en escenarios internacionales y fortalece el vínculo con sus aficionados fuera de México.

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El Mundial 2026 integra a celebridades y futbol en las gradas

Las primeras fechas del torneo han destacado por la gran cantidad de figuras reconocidas presentes en los estadios.

Estadios como el SoFi Stadium y el MetLife Stadium han recibido a celebridades como Brad Pitt , Halle Berry , Tom Brady y Sofía Vergara .

La playera del América aparece en este contexto, logrando presencia entre las estrellas.

El público mexicano y estadounidense difundieron el episodio, viralizando la imagen en cuestión de minutos.

El gesto de Beckham y Cruise es percibido como una muestra del alcance del club más allá de la Liga MX.

Figuras como Sofía Vergara han sido captados entre los asistentes que aparecen en las gradas de la Copa del Mundo. EFE/EPA/CHRIS TORRES

De esta manera, el ambiente festivo y la interacción con personalidades del espectáculo refuerzan el carácter global del evento.

América: símbolo mexicano en la inauguración del torneo

El arranque del Mundial también es espacio para el orgullo de los clubes nacionales. El América aprovecha la ocasión para mostrar su camiseta en el máximo escenario.

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El debut de Estados Unidos ante Paraguay sirve de marco para que la playera azulcrema atraiga la atención.

Los seguidores de las Águilas resaltaron el episodio como una señal de la proyección internacional del club.

Figuras del Club América como Israel Reyes, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Álvaro Fidalgo han dado de qué hablar durante el campeonato.

Israel Reyes, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Álvaro Fidalgo aparecen como figuras del Club América que dan de qué hablar durante el Mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay

La imagen de la playera firmada por Beckham y Cruise se agrega a la colección de anécdotas que acompañan al América en escenarios de talla mundial.