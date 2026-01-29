Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

El ex delantero de Chivas anotó sus primeros goles en la lista costarricense, donde comparte equipo con Ronaldo Cisneros. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Ángel Zaldívar se estrenó con un doblete en la victoria del Alajuelense sobre el Guadalupe FC por 1-3 en la jornada 5 del torneo Clausura en Costa Rica

El delantero oficializó su salida de los Bravos de Juárez el pasado 12 de enero, cuando se confirmó su fichaje por el Alajuelense de Costa Rica, uniéndose a Ronaldo Cisneros, también ex delantero de Chivas, como los mexicanos del equipo.

Después de dos partidos sin poder anotar gol, el “Ingeniero del Gol” finalmente pudo mojar con su nuevo club en la liga costarricense.

Doblete termina con sabor amargo para Zaldivar

El mexicano se encargó de abrir el marcador apenas a los tres minutos del encuentro cuando tras un tiro de esquina cobrado por Celso Borges al segundo poste, Santiago Van der Putten conectó de cabeza y dejó la pelota viva en el área, donde Zaldívar, de espaldas al arco, definió de pierna izquierda para su primer gol de la noche.

Con el control del balón, Alajuelense amplió la ventaja gracias a Alejandro Bran. La defensa de Guadalupe no logró despejar con claridad la esférica tras varios rebotes y el mediocampista anticipó para sacar su disparo desde la media luna.

Al 43´. Zaldívar volvió a hacerse presente en el marcador en otra jugada de balón parado tras un servicio de Ronald Matarrita hacia el manchón penal , el cual fue desviado por Van der Putten para que el esférico cayó de nuevo a los pies del atacante mexicano, quien resolvió otra vez de espaldas al arco.

Sin embargo, la actuación del delantero terminó con un hecho desafortunado al anotar en propia puerta. Afortunadamente esto no afectó al equipo, quienes se quedaron con el triunfo a pesar de su error.

Números con Chivas

Ángel Zaldívar emergió como una de las grandes promesas del canterano rojiblanco, debutando con el primer equipo de Chivas en 2016 y consolidándose rápidamente como referente ofensivo.

Durante su paso por el Rebaño Sagrado, acumuló 41 goles en 221 partidos oficiales, según datos de Transfermarkt destacando en torneos como la Liga MX y la Concachampions, donde su olfato goleador lo convirtió en ídolo de la afición e incluso logró marcar en el Mundial de Clubes

A pesar de sus números destacados, su salida del club en 2023 generó controversia por diferencias contractuales, abriendo paso a una nueva etapa con los Bravos Juárez.