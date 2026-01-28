México Deportes

Chepo de la Torre lanza mensaje a la Selección Mexicana: “Cuando Chivas aporta jugadores, siempre pelea el campeonato”

El exentrenador subraya la importancia del club tapatío en el accionar del equipo nacional

El extécnico del equipo asegura que la calidad de jugadores del Rebaño aportan de manera positiva al Tri. Crédito: Cuartoscuro

José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, exentrenador de Chivas, analizó el destacado inicio del Clausura 2026 del club tapatío bajo la dirección de Gabriel Milito. El técnico resaltó la estrecha relación entre el rendimiento de Chivas y su aporte de futbolistas a la Selección Mexicana, subrayando la relevancia de mantener una base sólida de talento nacional.

De la Torre enfatizó que la presencia constante de jugadores rojiblancos en la selección ha sido determinante históricamente. “Ha sido una constante, pero no solo con Chivas, también con la base mexicana de América, Pumas, Cruz Azul o Atlas”, expresó en declaraciones para Claro Sports.

Luis Romo, quien también es parte de la Selección Mexicana, aterrizó en Guadalajara y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera.

Chivas, ¿indicador de nivel futbolístico?

Según el exentrenador, cuando Chivas logra que cinco, seis o siete de sus jugadores sean convocados regularmente al combinado nacional, el club suele protagonizar la lucha por el campeonato. “Lo que es claro es que cuando Chivas aporta cinco, seis o siete jugadores constantes a la selección, el equipo siempre está peleando el campeonato”, afirmó de la Torre.

En cuanto al arranque del torneo, el estratega destacó la dinámica y la frescura que ha mostrado el plantel bajo el mando de Milito. “Ha empezado bien, jugando fácil y rápido a dos toques”, valoró De la Torre en la conversación.

Pese al rendimiento positivo, también identificó áreas a mejorar. “A veces exageran en querer tener la posesión cuando podrían ser más efectivos hacia el frente”, apuntó, insistiendo en que estos detalles son fundamentales para el proceso de crecimiento de los jóvenes.

El equipo tricolor decidió que la base para los partidos amistosos sean, en su mayoría, jugadores del rebaño. (Instagram / @miseleccionmx)

Pide continuidad para los jóvenes

De la Torre puso énfasis en que las nuevas generaciones necesitan elevar su nivel competitivo para fortalecer tanto al club como al fútbol mexicano. “Es parte del crecimiento de los jóvenes para consolidarse y buscar un título”, explicó.

Para el técnico, disputar partidos de alta exigencia táctica es el escenario ideal para que los jóvenes futbolistas alcancen el nivel requerido por el club tapatío y el balompié nacional. De la Torre remarcó la necesidad de que los canteranos comprendan el estándar de exigencia que impone jugar en un club como Chivas.

Acerca del futuro de Chivas en las próximas competiciones nacionales e internacionales, De la Torre aseguró que el club se encuentra en un proceso de renovación y fortalecimiento que puede dar frutos de manera sostenida.

El extécnico del equipo asegura que la calidad de jugadores del Rebaño aportan de manera positiva al Tri. Crédito: Cuartoscuro

Es necesaria la competencia internacional

El posible regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores también ocupó un lugar central en la charla. Este debate ha cobrado fuerza en el entorno futbolístico, y De la Torre lo considera clave para el desarrollo de los clubes y de los jugadores. “Es una gran oportunidad de crecimiento. Necesitamos competir con mejores niveles e intensidad; así se compite en Sudamérica”, reiteró el exseleccionador.

De la Torre recordó que las pasadas participaciones de equipos mexicanos en la Libertadores resultaron provechosas y abrieron la puerta a muchos futbolistas para dar el salto a Europa. “Cuando se compitió ahí, los equipos mexicanos lo hicieron muy bien y fue una ventana para que muchos jugadores salieran a equipos importantes en Europa”, compartió.

Para él, el contacto habitual con competencias internacionales es el motor principal para elevar el nivel de juego, tanto individual como colectivo. No existe, señaló, mejor manera de crecer que enfrentarse con regularidad a los rivales sudamericanos.

