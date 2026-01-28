México Deportes

Benfica vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Después de ser eliminado por el Albacete, el Real Madrid suma tres victorias consecutivas y busca clasificar de forma directa a octavos de final

Después de ser eliminado por
Después de ser eliminado por el Albacete, el Real Madrid suma tres victorias consecutivas y busca clasificar de forma directa a octavos de final. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Benfica y Real Madrid se enfrentarán este miércoles 24 de enero en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) por la última jornada de la UEFA Champions League desde el Estadio de la Luz.

El torneo entra a su recta final, por lo que los merengues buscarán asegurar su clasificación directa a los octavos de final, mientras que Benfica intentará conseguir el milagro de colarse a la zona de playoff.

Real Madrid retoma el rumbo tras salida de Xabi Alonso

El Real Madrid enfila tres
El Real Madrid enfila tres victorias consecutivas y deja atrás el mal momento. (Foto: Especial)

Tras la salida de Xabi Alonso y la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, el equipo de Álvaro Arbeloa encadena tres victorias consecutivas y aspira a clasificar directamente a los octavos de final en la UEFA Champions League.

Después de momentos grises, el conjunto merengue parece ver la luz al final del túnel, pero enfrente tendrán una visita complicada ante el Benfica en Portugal para asegurar su boleto a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

Actualmente, el Real Madrid ocupa la tercera posición de la Copa de Campeones con 15 puntos, por lo que un empate sería suficiente para que el conjunto merengue logre instalarse en la siguiente fase, ya que sus más cercanos perseguidores tienen 13 unidades pero con menor diferencia de goles.

A pesar de haber vivido episodios complicados a comienzos de año, el equipo español se encuentra solamente a un punto del Barcelona en la liga y muy cerca de avanzar a la siguiente ronda de la Copa de Campeones, por lo que una victoria esta noche pudiera calmar los ánimos de un semestre que ha sido turbulento dentro del madridismo.

Benfica busca hacer la tarea y esperar ayuda de otros equipos

El Benfica necesita ganar y
El Benfica necesita ganar y esperar combinaciones para avanzar a la siguiente ronda. (REUTERS/Alberto Lingria)

El equipo portugués está al borde de la eliminación y depende de un milagro para acceder a la fase de playoffs en la UEFA Champions League.

En estos momentos se encuentran ubicados en la posición 29 con seis unidades a solamente dos puntos del Olympiacos, quienes ocupan el último lugar para clasificar a la ronda de playoffs.

Por ello, no basta con vencer al Real Madrid: necesitan también un tropiezo de los griegos, el Athletic Club de Bilbao, el PSV o el Mónaco para seguir soñando con entrar a los octavos de final.

En la liga portuguesa, el Benfica ocupa el tercer lugar con 45 puntos, lejos de la pelea por el título, ya que el Porto le saca 10 unidades de ventaja en el liderato.

No obstante, esta posición le aseguraría un boleto directo a la UEFA Europa League para la próxima temporada.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El encuentro será transmitido a
El encuentro será transmitido a través de FOX ONE. (AP Foto/Alberto Saiz)

Benfica se enfrentará al Real Madrid este miércoles 28 de enero en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Da Luz y será transmitido en exclusiva a través de FOX ONE.

Napoli vs Chelsea: dónde y

Abierto Mexicano de Tenis 2026:

Carlos Salcido explica la razón

Guillermo Ochoa podría regresar a

Santiago Gimenez habla sobre su
Gael García y Diego Luna

Novio de Andrea Legarreta reacciona

Liga MX en vivo: todos

