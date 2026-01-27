No es la primera vez: el antecedente que enfría el fichaje de Cruz Azul por Henry Martín

La Bomba volvió a estar en el radar del cuadro cementero.

No es la primera ocasión en la que el nombre de Henry Martín sacude el mercado de fichajes del futbol mexicano. Como ya ocurrió a inicios de 2024, el delantero del América vuelve a colocarse en el centro de los rumores, esta vez con Cruz Azul como principal interesado y con Chivas nuevamente observando desde la distancia una posible oportunidad que, hasta ahora, solo existe en el terreno de la especulación.

El atacante yucateco, emblema reciente de los azulcremas, ya había vivido un episodio similar cuando tanto la Máquina Cementera como el Rebaño Sagrado lo colocaron en su lista de objetivos para reforzar la delantera rumbo al Apertura 2024. Aquella vez, las versiones crecieron rápidamente, alimentadas por la necesidad ofensiva de ambos clubes y por el peso mediático que implicaría ver a ‘La Bomba’ fuera de Coapa.

El capitán Henry Martín alza los trofeos del torneo Clausura y de Campeón de Campeones que conquistó América. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de mayo de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Sin embargo, fue el propio Henry Martín quien se encargó de apagar cualquier conato de ilusión. A través de sus redes sociales, el capitán americanista publicó un mensaje que dejó clara su postura y reafirmó su compromiso con el América, cerrando de golpe cualquier posibilidad de salida en ese momento y desvaneciendo los sueños tanto de Cruz Azul como de Chivas.

“Agradecido con mi equipo por el apoyo y la confianza. Vamos por más goles y sobre todo por más campeonatos juntos”

Ese mensaje no solo ratificó su continuidad, sino que fue el preámbulo de un periodo dorado para el club de Coapa, culminado con el histórico Tricampeonato de Liga MX, logro que reforzó aún más la imagen de Henry Martín como referente del americanismo moderno.

Henry Martin delantero de las Águilas del América dejará de usar el 21 y portará el 9.

Hoy, el escenario vuelve a repetirse. De acuerdo con información de Azteca Deportes, Cruz Azul ha puesto nuevamente la mira sobre el delantero debido al vacío que dejó la salida de Sepúlveda y al fichaje frustrado de Borja, situaciones que obligaron a la directiva de La Noria a explorar alternativas de peso para su ataque. En ese contexto, el nombre de Henry reaparece como una opción atractiva, aunque compleja.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First Leg - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - December 3, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their first goal with Angel Sepulveda REUTERS/Eloisa Sanchez

Es importante subrayar que, hasta ahora, no existe ninguna negociación formal ni una oferta concreta presentada al América. Todo se limita a un interés preliminar, sin avances reales entre las partes. Aun así, la posibilidad ha generado debate entre la afición cementera, que se muestra dividida por el momento deportivo del atacante.

Desde que cambió de dorsal, el atacante no ha logrado anotar y las lesiones han limitado su continuidad.

Henry Martín atraviesa una etapa irregular en lo futbolístico, con una sequía goleadora que ha mermado su impacto reciente. Esa situación, sumada a su pasado americanista y al recuerdo de aquel mensaje que ya frustró a Cruz Azul y Chivas una vez, vuelve a poner en duda si esta historia terminará, otra vez, exactamente igual.