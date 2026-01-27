Hijo de La Parka protagoniza pelea a golpes con compañero y pierde la máscara

El hijo del legendario La Parka quedó en el centro de la polémica tras perder el control, la máscara y el respaldo del público en una función que terminó en escándalo.

La lucha libre mexicana volvió a colocarse en el centro de la polémica durante el fin de semana, luego de un episodio que dejó mal sabor de boca entre aficionados y promotores. El protagonista fue Karis La Momia Jr., hijo del recordado y fallecido ícono de AAA, La Parka (Q.E.P.D.), quien se vio envuelto en un altercado real con su compañero Diluvio Negro Jr. durante una función celebrada en la Arena El Jaguar, en Monterrey, Nuevo León.

El incidente ocurrió en un combate de relevos donde Dulce Kanela y Diluvio Negro Jr. se enfrentaban a Demonio del Ring y Karis La Momia Jr. Lo que parecía un duelo normal dentro de los códigos del pancracio cambió abruptamente cuando Karis, heredero del legado de La Parka, conectó una cachetada que dejó de ser parte del espectáculo. A partir de ese momento, ambos gladiadores comenzaron a golpearse de manera legítima, rompiendo por completo con el guion pactado y afectando el desarrollo de la función.

Una cachetada fuera de guion terminó en golpes reales y abucheos.

En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo Karis La Momia Jr. incluso pierde la máscara durante la trifulca, pero aun así continúa intercambiando golpes con Diluvio Negro Jr. La situación obligó a la intervención del réferi y de otros luchadores, quienes lograron separarlos antes de que el conflicto pasara a mayores.

El ambiente en la Arena El Jaguar se tornó tenso. Al retirarse Karis La Momia Jr. del recinto, el público lo despidió entre abucheos y gritos como: “Hay que ser profesional”, “Sácate a la chingada de aquí”, “Diluvio eres el mejor”, dejando claro su descontento ante la actitud mostrada por el hijo de La Parka, un luchador que cargaba con altas expectativas debido al peso del apellido que representa.

La herencia de La Parka quedó bajo la lupa tras un episodio lamentable.

Tras el altercado, la promotora Arena El Jaguar, conocida como la casa del Dolor Ajeno, rompió el silencio mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, en el que asumió la responsabilidad ante los aficionados y marcó distancia del comportamiento de Karis La Momia Jr. El mensaje estuvo enfocado principalmente en ofrecer una disculpa pública a quienes asistieron a la función del pasado 25 de enero de 2026, muchos de ellos pese a las inclemencias del clima.

En el texto, la empresa dejó claro que el combate entre Dulce Kanela y Diluvio Negro Jr. frente a Demonio del Ring y Karis La Momia Jr. se salió completamente del plano profesional, subrayando que el heredero de La Parka se negó a continuar el encuentro, abandonó el cuadrilátero y arruinó una lucha que no superó los diez minutos de duración. La promotora calificó la actitud del luchador como antiprofesional, señalando que subió al ring “sin actitud para entretener al público que pagó su boleto”.

El incidente obligó a detener el combate y generó disculpas públicas de la promotora.

Uno de los puntos que más llamó la atención del comunicado fue la explicación de cómo se intentó rescatar la función estelar. La Arena El Jaguar reveló que Cowboy Jr., quien ya había concluido su participación, aceptó subir de emergencia al ring, incluso descalzo y en pijama, con el objetivo de cumplirle al público y evitar que la noche terminara en completo fracaso. Este gesto fue destacado como un acto de profesionalismo y compromiso con la afición.

El heredero del ícono de AAA perdió el control en plena función y desató la furia del público. Crédito: Facebook / Detrás del luchador

Asimismo, la promotora reiteró su postura de mantener la calidad de sus eventos sin importar la cantidad de asistentes, asegurando que su objetivo es ofrecer un espectáculo digno en cada función y preservar un ambiente familiar.

Tras la publicación del comunicado, las redes sociales se llenaron de reacciones contundentes. “Desde que sonó su música de entrada, el Karis La Momía Jr, se veía que no traía ganas de trabajar”; “La fama de su papá lo hizo perder los pies sobre la tierra”; “Su papá se volvería a morir si hubiera visto ese episodio”; “Que les dije , los promotores ya no quieren trabajar con karis jr , y no es nuevo esto. El muchacho trae un problema y necesita atención”, reflejaron la decepción de la afición ante un episodio que, para muchos, manchó el legado de La Parka.