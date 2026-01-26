México Deportes

Charros de Jalisco se proclaman bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico

Con Julián Ornelas como el jugador más valioso, el conjunto tapatío se prepara para competir en la Serie del Caribe

Con Julián Ornelas como el jugador más valioso, el conjunto tapatío se prepara para competir en la Serie del Caribe. (X: @charrosbeisbol)

Los Charros de Jalisco se proclamaron bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico al barrer en cuatro juegos a los Tomateros de Culiacán en la Serie del Rey.

Con este logro, el equipo tapatío su cuarto trofeo en las vitrinas y se afianzan como uno de los más fuertes de la liga en los últimos años, donde el manager Benjamín Gil ha sido un elemento importante desde el banquillo.

Qué ocurrió en el Juego 4

Después de perder una ventaja de cinco carreras, Charros volvió a retomar la ventaja para quedarse con el campeonato (X: @charrosbeisbol)

El conjunto jalisciense llegó a este encuentro con el objetivo de cerrar la serie en casa tras ganar los primeros tres juegos de la serie frente a los Tomateros de Culiacán.

Los Charros de Jalisco comenzaron a reflejar su poderío ofensivo en la parte baja de la segunda entrada con un rally de cinco carreras, donde Julián Ornelas produjo un cuadrangular que trajo dos rayitas al plato para poner la situación cuesta arriba para el cuadro sinaloense.

Sin embargo, los dirigidos por Lorenzo Bundy reaccionaron en la parte alta de la tercera entrada y le dieron la vuelta al marcador con una seguidilla de seis carreras, producto de un extrabase de Allen Córdoba y un vuelacercas de Orlando Martínez.

En la sexta baja, el cuadro tapatío empató la pizarra producto de un pelotazo a Julián Ornelas cuando las bases se encontraban llenas y la carrera de la ventaja llegó con un rodado de Mateo Gil que trajo al plato al jardinero central Alejandro Osuna.

Posteriormente, en el octavo rollo Charros aumentó la ventaja por 6-8 y con ello sellaron la obtención del bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico.

Ambas escuadras se preparan para lo que será la Serie del Caribe, la cual se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara, por lo que buscarán representar a México de buena manera y conseguir el primer título para un participante del país desde 2016.

Julián Ornelas elegido como el MVP

El Bandido fue el líder productor de carreras en la temporada regular (X: @charrosbeisbol)

A lo largo de las últimas temporadas tanto en la Liga Mexicana de Béisbol como en el Pacífico, el Bandido ha impuesto marcas que lo han colocado entre los bateadores más peligrosos y temidos para sus oponentes.

Con este título, Julián Ornelas suma cuatro campeonatos consecutivos entre ambas ligas y su presencia ha sido importante para el bicampeonato tanto de los Diablos Rojos del México como de los Charros de Jalisco.

El oriundo de Tijuana se colocó como el líder productor de carreras en la Liga Mexicana del Pacífico con 60 impulsadas y se ubicó séptimo en imparables con 60.

Por si fuera poco, el Bandido ha sido pieza clave en la defensa, brillando con atrapadas espectaculares que destacan su gran habilidad para fildear batazos complicados.

Calendario Serie del Caribe 2026

Conoce el calendario completo del certamen. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Después de ser la sede de la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico, el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco albergará la Serie del Caribe a partir del próximo domingo y este será el calendario completo de juegos:

Domingo 1 de febrero

  • Tomateros de Culiacán (México Verde) vs Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) a las 13:00 horas
  • República Dominicana (Leones del Escogido o los Toros del Este) vs Charros de Jalisco (México Rojo) a las 19:30 horas

Lunes 2 de febrero

  • Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) vs República Dominicana (Leones del Escogido o los Toros del Este) a las 14:00 horas.
  • Charros de Jalisco (México Rojo) vs Federales de Chiriquí (Panamá) a las 19:00 horas.

Martes 3 de febrero

  • Federales de Chiriquí (Panamá) vs Tomateros de Culiacán (México Verde) a las 14:00 horas.
  • Charros de Jalisco (México Rojo) vs Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) a las 19:00 horas.

Miércoles 4 de febrero

  • Federales de Chiriquí (Panamá) vs República Dominicana (Leones del Escogido o los Toros del Este) a las 14:00 horas.
  • Tomateros de Culiacán (México Verde) vs Charros de Jalisco (México Rojo) a las 19:00 horas.

Jueves 5 de febrero

  • Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) vs Federales de Chiriquí (Panamá) a las 14:00 horas
  • República Dominicana (Leones del Escogido o los Toros del Este) vs Tomateros de Culiacán (México Verde) a las 19:00 horas

Viernes 6 de febrero

  • Semifinal 1 (segundo lugar vs tercer lugar) a las 14:00 horas
  • Semifinal 2( primer lugar vs cuarto lugar) a las 19:00 horas

Sábado 7 de febrero

  • La final será a las 19:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

