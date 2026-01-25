Tigres femenil confirma el fichaje de Emma Watson, exjugadora del Manchester United

El club regiomontano quiere mantenerse en lo más alto de la liga local incorporando talento internacional a sus filas. (TW Tigres Femenil)

Tigres Femenil oficializó el fichaje de Emma Watson, exmediocampista del Manchester United, como refuerzo para el Clausura 2026. La futbolista escocesa llega con experiencia internacional a un entorno de gran competitividad en la Liga MX Femenil elevando una vez más la calidad del balompié azteca con su experiencia.

El anuncio se realizó mientras el periodo de registros permanece abierto en el futbol mexicano. Watson, reconocida por su recorrido en la Women’s Super League de Inglaterra, se integra como una de las contrataciones más relevantes de la actual ventana rompiendo el mercado mexicano para este semestre.

La plantilla de las Amazonas se posiciona como una de las más completas de la Liga MX. (TW Tigres Femenil)

Una mágica amazona se incorpora a Tigres Femenil

Watson llegó a Monterrey la semana pasada. Sin embargo, la presentación oficial se realizó después de completar las pruebas médicas, formalizando así su incorporación al equipo dirigido por Pedro Martínez.

La nueva jugadora afronta el reto de competir por un puesto como titular, en un plantel donde destacan figuras como Jenni Hermoso. La competencia interna será elevada en una plantilla con refuerzos de calidad comprobada que busca nuevamente hacerse del campeonato y separarse más de sus rivales directas: las Rayadas de Monterrey.

Con la llegada de Watson, Tigres suma cuatro incorporaciones para el Clausura 2026. También se integraron Myra Delgadillo, procedente de Pachuca; la colombiana Ilana Izquierdo, tras su paso por Atlético San Luis; y la brasileña Mariza Nascimento.

El mercado abierto y la ambición del club refuerzan la capacidad de la Liga MX Femenil para atraer talento internacional. Tigres busca mantener su protagonismo y contribuir al desarrollo del futbol femenino en México.

La escocesa es una futbolista reconocida en su selección nacional. (REUTERS/Carmen Jaspersen)

¿Quién es Emma Watson?

Formada en el Rangers de Edimburgo entre 2021 y 2023, Watson construyó una trayectoria ascendente en el futbol británico. Más adelante se incorporó al Manchester United, donde sus oportunidades disminuyeron tras sufrir en septiembre una lesión de ligamento cruzado anterior.

La mediocampista debutó hasta octubre de 2024 y disputó tres partidos, en los que marcó un gol con el Manchester United. En enero de 2025 fue cedida al Everton, donde jugó ocho encuentros durante la segunda mitad de la temporada 2024-25.

Su desempeño en Escocia, donde fue nombrada Jugadora Joven del Año por la PFA en 2023, llamó la atención del Manchester United, que la fichó en agosto de ese mismo año. Aunque una lesión de ligamento cruzado retrasó su debut con las inglesas, su regreso a las canchas en 2024 demostró que su visión de juego y potencia física permanecen intactas.

La joven mediocampista es una de las grandes promesas del fútbol femenil europeo. (REUTERS/Russell Cheyne)

A pesar de su corta edad, el palmarés y la trayectoria de Watson son envidiables:

Palmarés de Clubes: Campeona de la Liga Escocesa (Rangers, 2021-22). Copa de la Liga de Escocia (Rangers, 2022-23). FA Cup Femenina (Manchester United, 2023-24 - Formó parte del plantel campeón).

Selección Nacional: Debutó con la selección mayor de Escocia a los 17 años, anotando un doblete en su segundo partido contra Costa Rica. Suma ya más de 12 internacionalidades.

Experiencia en Inglaterra: Tras su paso por el United, sumó minutos valiosos cedida en el Everton y recientemente en el Crystal Palace, donde destacó por su capacidad de recuperación y distribución en el mediocampo.

