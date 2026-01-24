México Deportes

Este portero mexicoamericano será compañero de Messi en el Inter Miami para la temporada 2026

Con experiencia en la MLS y títulos en su palmarés, el portero mexicoamericano Luis Barraza fue confirmado como nuevo refuerzo del Inter Miami para la temporada 2026

(Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
(Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El Inter Miami continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS).

Este viernes, el club estadounidense anunció la incorporación del guardameta Luis Barraza, futbolista nacido en Estados Unidos con raíces mexicanas, quien se convertirá en compañero de Lionel Messi en el vigente campeón del futbol estadounidense.

La llegada de Barraza se da tras un breve periodo sin equipo, luego de que su contrato con D.C. United concluyera a inicios de año y no fuera renovado. Ahora, el arquero se integra a un proyecto que apunta a mantenerse como el principal referente de la liga.

Luis Barraza, nuevo refuerzo del Inter Miami

(X / @InterMiamiCF)
(X / @InterMiamiCF)

A través de un comunicado oficial, el Inter confirmó el fichaje del portero de 29 años, quien arribó al club en condición de agente libre. Barraza firmó un contrato por un año, vigente hasta junio de 2027, con una opción de extensión hasta junio de 2028.

El club destacó la experiencia del guardameta en el futbol estadounidense. Durante la temporada 2025 defendió la portería del D.C. United, donde disputó 24 partidos y registró cuatro porterías en cero. Además, cuenta con trayectoria en la MLS, USL Championship y MLS NEXT Pro.

En su palmarés, Barraza suma una MLS Cup obtenida en 2021 y una Campeones Cup en 2022, logros que, de acuerdo con el propio club, aportan profundidad y experiencia a la plantilla para el nuevo ciclo competitivo.

Inter Miami también alista otro fichaje de peso

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Además del anuncio de Barraza, el Inter Miami se mantiene activo en el mercado de fichajes. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el club habría alcanzado un acuerdo con Monterrey para concretar la llegada de Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano.

Según el reporte, la operación rondaría los 15 millones de dólares, de los cuales 10.5 millones corresponderían a Rayados y 4.5 millones al Atlético de Madrid. El mismo informe señala que el atacante firmaría un contrato por tres años, con opción a extenderlo por uno más, aunque hasta el momento el club no ha hecho oficial la incorporación.

Con estos movimientos, Las Garzas perfilan su plantel para afrontar la temporada 2026 con el objetivo de defender su estatus como campeón de la MLS.

