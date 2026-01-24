México Deportes

El Fulham de Raúl Jiménez firma triunfo agónico frente al Brighton

El equipo de Marco Silva revirtió el marcador en la recta final y volvió al triunfo tras imponerse al Brighton en la Premier League

(REUTERS/David Klein)
El Fulham logró una victoria clave en la Premier League tras imponerse 2-1 al Brighton con un gol en tiempo de reposición.

El equipo dirigido por Marco Silva, que contó con Raúl Jiménez durante los 90 minutos, revirtió un partido que se le había complicado desde la primera mitad y volvió a la senda del triunfo en un duelo marcado por la intensidad y los errores defensivos en los minutos finales.

Un partido controlado por Brighton que se definió al final

(REUTERS/David Klein)
Brighton tomó ventaja al minuto 28 gracias a Yasin Ayari, resultado de un tramo del encuentro en el que el equipo visitante logró imponer condiciones y manejar el ritmo del juego.

Durante gran parte del encuentro, Fulham tuvo dificultades para generar peligro claro, mientras Brighton mantuvo el control territorial y redujo los espacios en su propio campo. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió conforme avanzó la segunda mitad.

Errores defensivos y reacción del Fulham sellan la remontada

(REUTERS/David Klein)
Al minuto 72, una desatención defensiva permitió que Samuel Chukwueze, recién ingresado al terreno de juego, aprovechara su velocidad para marcar el gol del empate y devolver al Fulham al partido. A partir de ese momento, el conjunto local incrementó la presión en busca del resultado.

Cuando el empate parecía definitivo, Harry Wilson ejecutó un tiro libre en tiempo de reposición que terminó en el fondo de la portería tras una falla en la colocación del guardameta Bart Verbruggen, lo que permitió el 2-1 definitivo para el conjunto londinense.

