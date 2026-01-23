Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reacciona al debut de Zuffa Boxing: “Su objetivo de alterar el boxeo”

Mauricio Sulaimán compartió su postura ante el debut de Zuffa Boxing (Reuters)

La irrupción de Zuffa Boxing en el escenario mundial ha provocado una respuesta directa del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Mauricio Sulaimán, quien advirtió sobre los riesgos que implica la creación de esta liga deportiva gestionada por Dana White, presidente de la UFC (artes marciales).

En una carta dirigida a la comunidad boxística internacional, Sulaimán aseguró que “la entrada de una empresa valorada en miles de millones de dólares y su intento de dominar el deporte representan una amenaza para la diversidad y la historia del boxeo”.

En la página oficial del CMB compartieron la postura oficial de su presidente ante el debut de Zuffa Boxing, compañía busca utilizar una ley estadounidense como herramienta para influir en los organismos sancionadores del boxeo en todo el mundo, y con ello priorizar otros elementos comerciales además de lo deportivo.

El mexicano buscará abrirse camino en el boxeo internacional para posicionarse entre los mejores del mundo. (Zuffa Boxing)

La postura del CMB ante Zuffa Boxing

El presidente del WBC afirmó: “Su objetivo de alterar el panorama del boxeo en la evidente búsqueda de ganancias por sobre todas las cosas no puede ser ignorado, y debe verse por lo que realmente es: Un intento de apropiarse del deporte del pueblo, el cual no debe ni puede ser propiedad de o verse dominado por una sola entidad”.

Enfatizó que el objetivo de alterar el panorama del boxeo responde a una búsqueda evidente de ganancias y representa, en sus palabras, un intento de apropiación de un deporte que “pertenece al pueblo”, que no debe ni puede ser propiedad exclusiva de una sola entidad.

El dirigente señaló que los esfuerzos de Zuffa Boxing incluyen una inversión millonaria en la modificación de leyes y la promoción mediática a través de canales bajo su control. “El dinero puede comprar muchas cosas. Sin embargo, nadie puede comprar la historia del boxeo y de los boxeadores borrando los hechos que la conforman”, remarcó Sulaimán.

Así es el cinturón de la pelea Canelo vs Charlo (Twitter/ @WBCBoxing)

De acuerdo con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el boxeo profesional se sostiene sobre la presencia de múltiples organismos y promotores que abren oportunidades para los deportistas. Mencionó a las principales entidades —WBC, WBO, IBF y WBA— así como a promotoras de alcance global como PBC, Top Rank, Golden Boy y Matchroom, entre otras. Sulaimán sostuvo que, en este ecosistema, el mayor beneficio económico de cada evento pertenece a los propios boxeadores.

“La razón primordial por la que existe el WBC son los boxeadores; antes, durante y después de sus años dentro del ring. En estos tiempos de incertidumbre, los pugilistas de todo el mundo que han trabajado incansablemente para lograr todo lo que se han ganado deben saber que el Consejo Mundial de Boxeo los respalda. Eso continuará siendo así de manera incondicional”, afirmó.

“No se preocupen, todo va a estar bien. Sigan haciendo lo que saben hacer”, fue el mensaje con el que Mauricio Sulaimán finalizó el comunicado.