Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Pese a la ilusión inicial y el respaldo del club, la falta de una plaza de extranjero impidió el registro del atacante

La transferencia del atacante colombiano
La transferencia del atacante colombiano permaneció en suspenso durante varias semanas debido a la falta de liberación de una plaza extranjera. REUTERS/Rodrigo Valle

La llegada de Miguel Borja a Cruz Azul generó expectativas altas entre la afición y la directiva del club mexicano tras semanas de negociaciones.

El delantero colombiano, con experiencia internacional y un historial goleador relevante, se mantuvo en la Ciudad de México durante casi un mes, a la espera de resolver los trámites administrativos que le permitieran sumarse a la plantilla para el Clausura 2026.

Finalmente, la operación se frustró y el jugador optó por aceptar una oferta del fútbol de Emiratos Árabes Unidos. El propio Borja relató que esta etapa estuvo caracterizada por el respeto y la transparencia entre las partes.

La negociación para la incorporación
La negociación para la incorporación del delantero no pudo concretarse por obstáculos vinculados al registro de extranjeros - crédito River Plate

En este sentido, el delantero compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido a la afición y a la institución, donde expresó su gratitud y explicó los motivos que definieron su salida de México.

Agradecimiento y respeto en la despedida de Borja

En un comunicado publicado en sus redes, Borja se refirió directamente a la experiencia vivida en Cruz Azul y al respaldo por parte de la dirigencia: “Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada”.

El jugador subrayó que la principal dificultad estuvo relacionada con la liberación de una plaza de extranjero, trámite que no logró resolverse durante su estancia en la capital mexicana.

El atacante colombiano dedicó un
El atacante colombiano dedicó un mensaje de respeto a seguidores y directiva de Cruz Azul y no cierra la puerta a un reencuentro. (Instagram/ @miguelaborja23)

La relación entre Borja y el club terminó en buenos términos, según sus propias palabras. “Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club”. El mensaje fue bien recibido entre los seguidores del equipo, quienes reconocieron la postura profesional del delantero ante la situación.

Un proceso marcado por la incertidumbre

El paso de Borja por México estuvo definido por la paciencia y la incertidumbre. El delantero se mantuvo a la espera de que el club resolviera los trámites necesarios para su inscripción, situación que se prolongó más de lo esperado.

  • Cruz Azul intentó liberar un cupo de extranjero, requisito indispensable para registrar a Borja en la Liga MX.
  • El jugador entrenó por separado y luego con el equipo, mientras persistía la incertidumbre.
  • “Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”.
  • Finalmente, Borja aceptó la oferta de Al Wasl en Emiratos Árabes Unidos.
La falta de resolución en
La falta de resolución en los asuntos administrativos motivó que el jugador optara por firmar con Al Wasl. - crédito Al Wasl

La situación se resolvió sin polémicas públicas y con la disposición de ambas partes para mantener una relación profesional intacta.

Un posible regreso a futuro

En la parte final de su mensaje, Borja no descartó que los caminos puedan volver a cruzarse más adelante:“Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina”.

El gesto fue interpretado como una muestra de madurez y respeto hacia la afición y la directiva, quienes mantuvieron la comunicación hasta el último momento del proceso.

La relación entre Miguel Borja
La relación entre Miguel Borja y Cruz Azul finalizó en buenos términos y sin polémicas, según resaltó en su mensaje de despedida. REUTERS/Agustin Marcarian

Mientras tanto, Cruz Azul continúa en la búsqueda de refuerzos para la ofensiva, con la mirada puesta en resolver los pendientes administrativos y fortalecer su plantel para el resto de la temporada.

