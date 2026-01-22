Por qué Miguel Borja no será jugador de Cruz Azul para el Clausura 2026

Miguel Borja jugará para Cruz Azul a partir de la próxima temporada (REUTERS)

Cruz Azul perdió el fichaje de Miguel Borja a semanas de que cierre el registro de jugadores en la Liga MX para el Clausura 2026. A pesar de que el colombiano estuvo en México por casi un mes, la paciencia del delantero llegó a sus límites y ya no tiene interés en ser jugador de la Máquina Cementera.

El 28 de diciembre de 2025 arribó el colombiano sin que se haya concretado su fichaje, según información de ESPN. Ante la falta de resolución, el entorno del delantero colombiano comenzó a analizar otras ofertas y comunicó formalmente esta situación a la directiva celeste.

Borja, procedente de River Plate, realizó entrenamientos por separado durante los últimos días de diciembre, ya que seguía vinculado contractualmente al club argentino. Desde el 1 de enero de 2026, el atacante se integró a las prácticas en las instalaciones de La Noria, a la espera de que Cruz Azul libere la plaza de No Formado en México necesaria para su registro, de acuerdo con ESPN.

El principal obstáculo para la inscripción de Borja radica en la salida de Mateusz Bogusz. El club mexicano negocia con el Houston Dynamo para concretar su traspaso, pero persisten puntos pendientes respecto al 30% de los derechos económicos del futbolista polaco, según el mismo medio. Falta definir si ese porcentaje de la carta se aplicará únicamente para futuras ventas dentro de la MLS o también para transferencias al extranjero.

La prolongada indefinición ha generado impaciencia en el círculo del colombiano. El pasado jueves, detalló ESPN, el entorno de Borja informó a la directiva de Cruz Azul sobre la evaluación seria de otras opciones e hizo oficial su decisión de buscar residencia propia en la capital mexicana, tras abandonar el hotel gestionado por el club.

Por su parte, césar luis merlo reportó que el jugador notificó a la directiva de Cruz Azul la existencia de una oferta de Emiratos Árabes Unidos, lo que abre la posibilidad de que el delantero elija un rumbo distinto en caso de no concretar su llegada a la Liga MX. De todos modos, según ESPN, la operación con La Máquina aún no se da por terminada.

Mientras tanto, Cruz Azul ha obtenido dos victorias en sus primeros tres partidos del Clausura 2026 y se prepara para enfrentarse a FC Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez el viernes 30 de enero. Según el análisis de césar luis merlo, el club mantiene abiertas sus opciones para reforzar la delantera, en espera de que se libere la plaza de No Formado en México.

La resolución de la negociación con Houston Dynamo es clave para desbloquear el mercado invernal de Cruz Azul. De ello depende la posible incorporación de Borja o de otro jugador extranjero, así como el diseño final del plantel para lo que resta de la temporada y la participación en la Concacaf Champions Cup.