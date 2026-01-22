Santiago González avanza a la siguiente ronda en el dobles del Australian Open 2026

Sin embargo, Miguel Ángel Reyes Varela no corrió con la misma suerte y quedó eliminado junto a su dupla, Gonzalo Escobar. (Instagram: @gonzalezsanty)

La actividad para los tenistas mexicanos dentro del dobles masculino del Australian Open comenzó este miércoles 21 de enero, luego de que Giuliana Olmos obtuviera su boleto a la siguiente ronda en la rama femenina.

Santiago González, junto con su dupla David Pel, lograron una victoria sufrida en tres sets, donde se impusieron a la dupla brasileña de Marcelo Melo y Fernando Romboli por parciales de 6-4, 5-7 y 7-5.

Mexicano a la segunda ronda del Australian Open

El mexicano, junto a su dupla neerlandesa, obtuvo el boleto a la siguiente fase del Australian Open. (Instagram: @gonzalezsanty)

Durante el primer set, Santiago González y David Pel tomaron el control temprano de las acciones, aprovechando los errores de la dupla brasileña para adjudicarse el parcial por 6-4.

La reacción brasileña llegó en el segundo parcial, donde Melo y Romboli elevaron su nivel y forzaron errores en la dupla mexicano-neerlandesa.

Después de un episodio cerrado, donde ambas parejas mostraron su poderío, los sudamericanos se impusieron con un 5-7, mandando el juego a un tercer set decisivo.

La última manga estuvo llena de tensión hasta el final y es que después de un duelo parejo, Gónzalez y Pel lograron avanzar a la segunda ronda tras imponerse por 7-5.

Eliminación de Miguel Ángel Reyes Varela

Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela jugarán en pareja contra Bob y Mike Bryan (Foto: The Greatest Match)

No todo fue alegría para los representantes mexicanos en la jornada del día, ya que Miguel Ángel Reyes Varela, junto con su pareja Gonzalo Escobar, cayeron eliminados en la primera ronda del dobles masculino tras caer ante la dupla de Bart Stevens y Vasil Kirkov por parciales de 6-1 y 6-4.

En el primer set, la pareja de Escobar y Reyes no logró recuperarse tras un comienzo complicado, con Stevens y Kirkov tomando el mando de las acciones sin permitir que los latinos se sobrepusieran, por lo que se llevaron el parcial por 6-1.

Sin embargo, el trámite del encuentro cambió para la segunda manga, con la dupla latina siendo más agresiva. Sin embargo, a pesar de esta notable recuperación y desplegar un mejor tenis, Reyes y Escobar cayeron por 6-4 en el segundo set.

Cuándo serán los siguientes compromisos de Santiago González y Giuliana Olmos

La pareja mexicana sueña con ganar la final de dobles mixtos. (X / @gonzalezsanty)

El siguiente encuentro de Giuliana Olmos, junto a su dupla Aldila Sutjiadi, será este jueves 22 de enero en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) frente a la pareja conformada por Cristina Bucsa y Nicole Melichar.

Por su parte, Santiago González volverá a la actividad el viernes 23 junto a David Pel para medirse ante la dupla conformada por Yuki Bhambri y André Goransson, con horario todavía por confirmar.

Todos los encuentros serán transmitidos a través del Plan Premium de Disney+, donde los usuarios pueden elegir qué cancha observar para apoyar a sus tenistas favoritos.