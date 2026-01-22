México Deportes

Santiago González avanza a la siguiente ronda en el dobles del Australian Open 2026

Sin embargo, Miguel Ángel Reyes Varela no corrió con la misma suerte y quedó eliminado junto a su dupla, Gonzalo Escobar

Guardar
Sin embargo, Miguel Ángel Reyes
Sin embargo, Miguel Ángel Reyes Varela no corrió con la misma suerte y quedó eliminado junto a su dupla, Gonzalo Escobar. (Instagram: @gonzalezsanty)

La actividad para los tenistas mexicanos dentro del dobles masculino del Australian Open comenzó este miércoles 21 de enero, luego de que Giuliana Olmos obtuviera su boleto a la siguiente ronda en la rama femenina.

Santiago González, junto con su dupla David Pel, lograron una victoria sufrida en tres sets, donde se impusieron a la dupla brasileña de Marcelo Melo y Fernando Romboli por parciales de 6-4, 5-7 y 7-5.

Mexicano a la segunda ronda del Australian Open

El mexicano, junto a su
El mexicano, junto a su dupla neerlandesa, obtuvo el boleto a la siguiente fase del Australian Open. (Instagram: @gonzalezsanty)

Durante el primer set, Santiago González y David Pel tomaron el control temprano de las acciones, aprovechando los errores de la dupla brasileña para adjudicarse el parcial por 6-4.

La reacción brasileña llegó en el segundo parcial, donde Melo y Romboli elevaron su nivel y forzaron errores en la dupla mexicano-neerlandesa.

Después de un episodio cerrado, donde ambas parejas mostraron su poderío, los sudamericanos se impusieron con un 5-7, mandando el juego a un tercer set decisivo.

La última manga estuvo llena de tensión hasta el final y es que después de un duelo parejo, Gónzalez y Pel lograron avanzar a la segunda ronda tras imponerse por 7-5.

Eliminación de Miguel Ángel Reyes Varela

Santiago González y Miguel Ángel
Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela jugarán en pareja contra Bob y Mike Bryan (Foto: The Greatest Match)

No todo fue alegría para los representantes mexicanos en la jornada del día, ya que Miguel Ángel Reyes Varela, junto con su pareja Gonzalo Escobar, cayeron eliminados en la primera ronda del dobles masculino tras caer ante la dupla de Bart Stevens y Vasil Kirkov por parciales de 6-1 y 6-4.

En el primer set, la pareja de Escobar y Reyes no logró recuperarse tras un comienzo complicado, con Stevens y Kirkov tomando el mando de las acciones sin permitir que los latinos se sobrepusieran, por lo que se llevaron el parcial por 6-1.

Sin embargo, el trámite del encuentro cambió para la segunda manga, con la dupla latina siendo más agresiva. Sin embargo, a pesar de esta notable recuperación y desplegar un mejor tenis, Reyes y Escobar cayeron por 6-4 en el segundo set.

Cuándo serán los siguientes compromisos de Santiago González y Giuliana Olmos

La pareja mexicana sueña con
La pareja mexicana sueña con ganar la final de dobles mixtos. (X / @gonzalezsanty)

El siguiente encuentro de Giuliana Olmos, junto a su dupla Aldila Sutjiadi, será este jueves 22 de enero en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) frente a la pareja conformada por Cristina Bucsa y Nicole Melichar.

Por su parte, Santiago González volverá a la actividad el viernes 23 junto a David Pel para medirse ante la dupla conformada por Yuki Bhambri y André Goransson, con horario todavía por confirmar.

Todos los encuentros serán transmitidos a través del Plan Premium de Disney+, donde los usuarios pueden elegir qué cancha observar para apoyar a sus tenistas favoritos.

Temas Relacionados

Santiago GonzálezAustralian Open 2026Dobles masculinoTenisMiguel Ángel Reyes VarelaTenistas mexicanosmexico-deportes

Más Noticias

América vs Necaxa en riesgo de ser cancelado por concierto de Kanye West: esto comentó el alcalde de la Benito Juárez

El partido en el Estadio Ciudad de los Deportes podría cambiar de horario por el concierto del rapero en la Plaza de Toros México

América vs Necaxa en riesgo

Javier Aguirre despeja dudas sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La evaluación de los guardametas, explicó Aguirre, se basa en aspectos técnicos, físicos y de entrenamiento

Javier Aguirre despeja dudas sobre

Atlético de Madrid busca fichar a Emiliano Muñoz, futbolista mexicano de 16 años

El histórico equipo español comienza a ver a los mexicanos en el proyecto que tiene dentro de la Liga MX

Atlético de Madrid busca fichar

Quién es Samadhi Zendejas, la contrincante de Alana Flores en Supernova 2026

Con más de 15 años de trayectoria en televisión, Zendejas llegará al ring como una de las figuras centrales del evento

Quién es Samadhi Zendejas, la

Final Liga Mexicana del Pacífico: Mateo Gil comanda la victoria de los Charros de Jalisco en el Juego 1

La escuadra tapatía tomó ventaja en territorio ajeno y busca repetir el campeonato conseguido en la temporada 2024

Final Liga Mexicana del Pacífico:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a “El

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

Las dos formas en las que los jammers son utilizados para robar autos en México

Con mantas, La Mayiza anuncia alianza con Los Mezcales en Colima

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

Suspenden a 10 policías de investigación tras denuncias de extorsión y abuso en la carretera México-Pachuca

ENTRETENIMIENTO

Alerta de fraudes en la

Alerta de fraudes en la Army Membership de BTS: cómo obtenerla de forma segura

Yordi Rosado reacciona a la cancelación del show en vivo de Otro Rollo: “Respaldo a mis compañeros”

¿Fraude en Premios Lo Nuestro 2026? Canción de Ángela Aguilar fue nominada pese a no cumplir requisito

Exnovias de Peso Pluma rompen el silencio tras entrevista de Kenia Os y en redes las llaman “ardidas”

My Chemical Romance en México: así es el mapa actualizado para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

América vs Necaxa en riesgo

América vs Necaxa en riesgo de ser cancelado por concierto de Kanye West: esto comentó el alcalde de la Benito Juárez

Javier Aguirre despeja dudas sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Atlético de Madrid busca fichar a Emiliano Muñoz, futbolista mexicano de 16 años

Quién es Samadhi Zendejas, la contrincante de Alana Flores en Supernova 2026

Final Liga Mexicana del Pacífico: Mateo Gil comanda la victoria de los Charros de Jalisco en el Juego 1