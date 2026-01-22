México Deportes

Javier Aguirre despeja dudas sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La evaluación de los guardametas, explicó Aguirre, se basa en aspectos técnicos, físicos y de entrenamiento

(REUTERS/Fernando Carranza/File Photo)
(REUTERS/Fernando Carranza/File Photo)

A un día del partido amistoso ante Panamá, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló sobre la actualidad del plantel y dejó claro que la portería no es una posición que le genere preocupación de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo.

El entrenador explicó que cuenta con varios candidatos para el arco nacional, mientras que reconoció que la lateral derecha es uno de los puestos que aún le genera dudas.

Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa realizada en el Estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, previo a los encuentros amistosos ante Panamá y Bolivia.

La portería, un puesto sin preocupación para Aguirre

(Jerome Miron-Imagn Images)
(Jerome Miron-Imagn Images)

Aguirre señaló que el arco de la Selección Mexicana es una de las posiciones con mayor profundidad, al revelar que el cuerpo técnico ha considerado hasta siete guardametas distintos durante el proceso. En ese escenario, reconoció que Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel se encuentran un paso adelante, aunque evitó cerrar la puerta a otros candidatos.

“La portería realmente no me preocupa. Hemos estado contemplando siete porteros distintos, es cierto, y no voy a tapar el sol con un dedo que ‘Tala’ y Malagón van un paso por delante. Estamos en la búsqueda de un tercer portero, un cuarto portero que nos puedan ayudar”, explicó el técnico nacional.

Dentro de ese grupo se encuentra Carlos Acevedo, portero de Santos, quien fue convocado para los amistosos actuales. Aguirre subrayó que su presencia responde a una evaluación integral y no únicamente a la cantidad de minutos que pueda disputar.

“Acevedo está en esa lista porque es un gran muchacho, es muy buen arquero. Si no le doy minutos, tampoco se los di a Tapia, a Guillermo Ochoa o a Carlos Moreno cuando vinieron, pero no estoy preocupado por ese puesto”, añadió.

La evaluación de Carlos Acevedo y los criterios para el arco

(Gary A. Vasquez-Imagn Images)
(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Cuestionado sobre la posibilidad de que Carlos Acevedo vea actividad en los partidos ante Panamá y Bolivia, Aguirre evitó confirmar si el guardameta tendrá minutos, pero dejó claro que su participación o ausencia no define su futuro en la Selección.

“El portero no me preocupa que juegue o no juegue, créanmelo. Veo que está en su equipo y sería muy injusto decir que porque le metieron goles ya no sirve”, afirmó.

El técnico explicó que la evaluación de un arquero va más allá de un solo partido y contempla aspectos técnicos y de entrenamiento.

“El puesto de portero es el más específico. El entrenamiento te dicta muchas cosas: la técnica, la conducta, la actitud, la velocidad, la reacción, la fuerza en las piernas, la agilidad y la personalidad. Es muy difícil evaluar a un portero por un solo partido”, comentó Aguirre.

La lateral derecha, el puesto que genera dudas

(AP Foto/Eduardo Verdugo)
(AP Foto/Eduardo Verdugo)

A diferencia de la portería, Aguirre reconoció que la lateral derecha es una posición que todavía le genera inquietud. El entrenador señaló que mantiene comunicación y seguimiento con varios jugadores que podrían ocupar ese lugar.

“Hablé con Julián Araujo, que está en Escocia; a Huescas quiero ir a verlo. No creo que llegue y ojalá me equivoque”, señaló.

También se refirió a Richard Ledezma y Gutiérrez como opciones para el sector derecho, destacando su disposición para integrarse al equipo nacional.

“A Richard Ledezma lo conozco y es un tren. Le vino bien venir a México, hay que corregir ciertos aspectos defensivos. A Gutiérrez lo conozco de Chicago, tienen ganas de jugar para nosotros y espero que los dos estén para mañana”, concluyó.

