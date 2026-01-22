Cierran el Estadio Cuauhtémoc para el Puebla vs Chivas femenil: ¿Dónde se jugará?

Puebla buscará ser sede para alguna Selección Nacional que venga al mundial REUTERS/Eloisa Sanchez

El Club Puebla Femenil ha anunciado que para el encuentro de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 ante Chivas Femenil cambiará de sede debido a las condiciones del Estadio Cuauhtémoc.

Esta decisión surge en un contexto de ajustes importantes para el recinto, que busca estar a la altura de los estándares internacionales antes del Mundial 2026.

Nuevo escenario para el Puebla vs Chivas Femenil

El duelo entre Puebla Femenil y Chivas se realizará el domingo 25 de enero a las 12:00 en las instalaciones del Club Alpha 3 -lugar que normalmente es utilizado para el entrenamiento del club varonil de Puebla-.

La directiva poblana confirmó que el recinto alternativo cumple con los requisitos para albergar el encuentro y garantizar la seguridad de jugadoras.

El club emitió un agradecimiento a la afición por su comprensión ante este cambio y puntualizó que quienes adquirieron boletos recibirán el reembolso correspondiente a través de la aplicación de Boletomovil.

A través de redes sociales el club anunció el cambio de sede

Aunque la mudanza es temporal, la institución no indicó a sus seguidores si podrían respaldar al equipo en la nueva sede ya que se jugará a puerta cerrada.

Tras cuatro jornadas, el cuadro de Puebla Femenil dirigido por Carlos Adrián Morales, no ha logrado triunfos ni goles, y suman difícilmente un punto.

Problemas recurrentes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc

La situación del Estadio Cuauhtémoc no es nueva. El recinto ha estado bajo la lupa desde semanas atrás por el deterioro de su césped, lo que ha afectado tanto a Puebla varonil como a Cruz Azul, que utiliza provisionalmente el estadio como local.

El Gobierno del Estado de Puebla realizó recientemente un cambio de césped con la intención de que el estadio figure como sede de entrenamiento para alguna selección nacional durante el Mundial 2026. Sin embargo, los problemas persisten y han influido en la programación de partidos de la Liga MX Varonil y Femenil.

La cancha del Estadio Cuauhtémoc lleva meses sin poder mejorar. REUTERS/Eloisa Sanchez

Estas complicaciones han generado un debate sobre la viabilidad de usar el recinto para futuros compromisos oficiales y potencialmente como campamento mundialista.

Reubicación y la condición del estadio

El Club Puebla Femenil anunció el cambio de sede para la Jornada 5 por el estado del césped.

El partido ante Chivas Femenil se jugará el 25 de enero a las 12:00 en el Club Alpha 3.

El reembolso de boletos se hará a través de la app de Boletomovil .

La cancha del Estadio Cuauhtémoc ya había sido antes motivo de polémica por el mal estado, por lo que fue renovada otra vez.

La mudanza es temporal y se espera que el equipo regrese al estadio tras las mejoras necesarias al campo, mientras se aprovecha el parón por Fecha FIFA .

El recinto aspira a convertirse en sede de entrenamiento para el Mundial 2026.

La incertidumbre sobre el uso excesivo del Estadio Cuauhtémoc continúa, mientras el equipo femenil busca retomar el rumbo en el torneo y la afición tendrá que adaptarse a los cambios.