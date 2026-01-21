México Deportes

Fórmula 1 estrena exhibición en CDMX: cómo comprar boletos vivir la experiencia automovilística

La galardonada muestra internacional ofrecerá retos virtuales y recorridos inmersivos con foco en la historia local para todas las edades

Lando Norris maneja su McLaren
Lando Norris maneja su McLaren en el Gran Premio de México que ganó. Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México. REUTERS/Eloisa Sánchez

La Ciudad de México se alista para recibir a la Fórmula 1 este 2026, como cada año el Gran Premio de México es uno de los eventos más importantes a nivel nacional e internacional por la cantidad de fanáticos que arriban al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver a los pilotos en sus monoplazas.

Este año, la experiencia de la Fórmula 1 no solo se limitará al GP de México, sino que los fanáticos al máximo circuito de velocidad tendrán la oportunidad de acudir a la Fórmula 1 Exhibition, una muestra inmersiva y galardonada que abrirá sus puertas en la capital del país.

Según Fórmula 1, la capital mexicana se convierte en la segunda parada latinoamericana, después de Buenos Aires, y en el noveno destino global de la gira. La exposición ha recorrido ciudades emblemáticas desde 2023, como Madrid, Viena, Londres, Ámsterdam, Toronto, Oberhausen y Melbourne.

Fórmula 1 Exhibition en México

(Foto / F1 Exhibition)
(Foto / F1 Exhibition)

La muestra ofrecerá una experiencia inmersiva a través de salas temáticas diseñadas por artistas, curadores y cineastas galardonados. Según Fórmula 1, la exposición abarca más de dos mil metros cuadrados y cuenta con seis salas dedicadas al automovilismo.

Entre los principales atractivos figuran monoplazas originales, piezas históricas, galerías fotográficas inéditas, contenidos audiovisuales exclusivos y testimonios de pilotos.

  • Sede: Yama Punta Museo ubicado en Avenida División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán.
  • Fecha: a partir del 20 de marzo de 2026.

Los visitantes podrán interactuar con retos virtuales, revivir momentos icónicos en experiencias cinematográficas como Pit Wall y explorar la ingeniería y el arte detrás de cada monoplaza en espacios como Design Lab. También destaca la galería “Once Upon a Time in Formula 1”, con fotografías y artefactos originales, así como salas dedicadas a pilotos legendarios y homenajes a las historias más emblemáticas del deporte.

(Instagram / @cadillacf1)
(Instagram / @cadillacf1)

Una novedad especial de la edición mexicana será una sala exclusiva dedicada a México, que rendirá homenaje al circuito local y a los héroes nacionales. Fórmula 1 subraya la presencia protagónica de Sergio Checo Pérez y el debut de Cadillac como escudería en el contexto nacional. Esta área celebrará la historia de los pilotos mexicanos y reforzará el vínculo entre el país y la Fórmula 1.

¿Cómo comprar boletos para la exhibición de la Fórmula 1 en México?

Para el público interesado en adquirir entradas, la página Fever informa que su sitio será el encarado de distribuir las entradas y tendrán que registrarse en su página para estar en la lista de espera y así acceder a la compra.

La venta general empezará el miércoles 28 de enero y a partir de este 21 de enero inició el pre registro.

  • El recinto dispone de accesibilidad total para personas en silla de ruedas
  • El precio de los boletos inicia es de $295 MXN.
  • a preventa se realizará a través de una lista de espera gestionada por Fever, con acceso prioritario antes de la apertura general.

