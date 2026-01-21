Fórmula 1 estrena exhibición en CDMX: cómo comprar boletos vivir la experiencia automovilística

Lando Norris maneja su McLaren en el Gran Premio de México que ganó. Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México. REUTERS/Eloisa Sánchez

La Ciudad de México se alista para recibir a la Fórmula 1 este 2026, como cada año el Gran Premio de México es uno de los eventos más importantes a nivel nacional e internacional por la cantidad de fanáticos que arriban al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver a los pilotos en sus monoplazas.

Este año, la experiencia de la Fórmula 1 no solo se limitará al GP de México, sino que los fanáticos al máximo circuito de velocidad tendrán la oportunidad de acudir a la Fórmula 1 Exhibition, una muestra inmersiva y galardonada que abrirá sus puertas en la capital del país.

Según Fórmula 1, la capital mexicana se convierte en la segunda parada latinoamericana, después de Buenos Aires, y en el noveno destino global de la gira. La exposición ha recorrido ciudades emblemáticas desde 2023, como Madrid, Viena, Londres, Ámsterdam, Toronto, Oberhausen y Melbourne.

Fórmula 1 Exhibition en México

(Foto / F1 Exhibition)

La muestra ofrecerá una experiencia inmersiva a través de salas temáticas diseñadas por artistas, curadores y cineastas galardonados. Según Fórmula 1, la exposición abarca más de dos mil metros cuadrados y cuenta con seis salas dedicadas al automovilismo.

Entre los principales atractivos figuran monoplazas originales, piezas históricas, galerías fotográficas inéditas, contenidos audiovisuales exclusivos y testimonios de pilotos.

Sede: Yama Punta Museo ubicado en Avenida División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán.

Fecha: a partir del 20 de marzo de 2026.

Los visitantes podrán interactuar con retos virtuales, revivir momentos icónicos en experiencias cinematográficas como Pit Wall y explorar la ingeniería y el arte detrás de cada monoplaza en espacios como Design Lab. También destaca la galería “Once Upon a Time in Formula 1”, con fotografías y artefactos originales, así como salas dedicadas a pilotos legendarios y homenajes a las historias más emblemáticas del deporte.

(Instagram / @cadillacf1)

Una novedad especial de la edición mexicana será una sala exclusiva dedicada a México, que rendirá homenaje al circuito local y a los héroes nacionales. Fórmula 1 subraya la presencia protagónica de Sergio Checo Pérez y el debut de Cadillac como escudería en el contexto nacional. Esta área celebrará la historia de los pilotos mexicanos y reforzará el vínculo entre el país y la Fórmula 1.

¿Cómo comprar boletos para la exhibición de la Fórmula 1 en México?

Para el público interesado en adquirir entradas, la página Fever informa que su sitio será el encarado de distribuir las entradas y tendrán que registrarse en su página para estar en la lista de espera y así acceder a la compra.

La venta general empezará el miércoles 28 de enero y a partir de este 21 de enero inició el pre registro.

El recinto dispone de accesibilidad total para personas en silla de ruedas

El precio de los boletos inicia es de $295 MXN .

a preventa se realizará a través de una lista de espera gestionada por Fever, con acceso prioritario antes de la apertura general.