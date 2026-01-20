México Deportes

México cae en el ranking FIFA a cinco meses de inaugurar el Mundial 2026: esta es la posición del Tri de Javier Aguirre

El equipo del Vasco Aguirre está por iniciar su última etapa de preparación para la Copa Mundial en medio de incertidumbres por la calidad deportiva

México cae en el ranking
México cae en el ranking FIFA a cinco meses de inaugurar el Mundial 2026 (X/ @miseleccionmxEN)

México llegará a la inauguración del Mundial 2026 en una posición menos ventajosa dentro del ranking FIFA, tras caer un lugar a cinco meses del torneo que tendrá como sede el Estadio Azteca.

Según la última actualización difundida por la FIFA, este retroceso sucede en el análisis previo a la Copa Mundial con la primera actualización del 2026, cabe recordar que la Selección Mexicana ocupaba el puesto 15 en la clasificación en diciembre de 2025.

El descenso en el listado global es consecuencia directa del triunfo de Senegal sobre Marruecos en la Copa Africana de Naciones. La selección senegalesa ascendió siete posiciones y se instaló en el duodécimo puesto, según el ranking FIFA.

¿Qué lugar ocupa México en el ranking de la FIFA?

México cayó al lugar 16
México cayó al lugar 16 del ranking (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con la sobresaliente victoria de Senegal en la Copa Africana, México cayó al lugar 16 del ranking con un puntaje de 1675.75. Este movimiento también desplazó a Colombia (ahora en el lugar 14) y Estados Unidos (puesto 15), todos superados en la tabla. Marruecos, tras alcanzar el subcampeonato africano, escaló al octavo lugar entre las selecciones del mundo.

La actualización del ranking FIFA también modificó el panorama entre los combinados americanos. Estados Unidos, con solo seis puntos más que la selección tricolor, quedó por encima de México, mientras que Uruguay descendió al lugar 17. España, Argentina y Francia ocupan los tres primeros lugares del escalafón internacional.

Así quedó el ranking FIFA de enero 2026:

  1. España
  2. Argentina
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Portugal
  7. Países Bajos
  8. Marruecos
  9. Bélgica
  10. Alemania
  11. Croacia
  12. Senegal
  13. Colombia
  14. Estados Unidos
  15. México
  16. Uruguay
  17. Suiza
  18. Japón

Aunque el sorteo del Mundial 2026 ya se realizó, y estos movimientos no afectarán la conformación de los grupos, el descenso generó incertidumbre respecto al estado actual del conjunto que dirige Javier Aguirre.

Selección Mexicana camino rumbo al Mundial 2026

Selección Mexicana camino rumbo al Mundial 2026
Selección Mexicana camino rumbo al Mundial 2026 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la preparación para el mundial, la Selección Mexicana tiene en agenda partidos amistosos ante Panamá y Bolivia fuera de fecha FIFA, seguidos de un encuentro contra Islandia antes de la ventana internacional de marzo.

Para ese periodo, enfrentará a rivales de mayor jerarquía como Portugal y Bélgica. Ante los portugueses se realizará la inauguración del Estadio Banorte tras las obras de remodelación que realizó.

El primer partido en la Copa del Mundo será frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, dando inicio a una nueva etapa para el futbol mexicano. La Federación Mexicana de Fútbol ha diseñado una agenda orientada a consolidar al plantel nacional antes del debut mundialista.

