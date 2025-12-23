México Deportes

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

El Tricolor tuvo un año de preparación y afrontó algunas inconsistencias en su táctica de cara a la inauguración de la Copa Mundial

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026? (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

En seis meses, la Selección Mexicana protagonizará la inauguración de la tercera Copa Mundial que alberga el Estadio Azteca. Frente a Sudáfrica, el equipo de Javier Aguirre iniciará su participación en el Mundial 2026. El Tricolor ha tenido una serie de irregularidades e inconsistencias en su año de preparación para el mayor evento del balompié internacional.

Este lunes 22 de diciembre, la FIFA dio a conocer el último ranking 2025, el cual marca un panorama de cómo llegan las selecciones a la Copa Mundial 2026. Según el ranking FIFA, la selección mexicana logró situarse entre los 20 mejores equipos del mundo, con 1,675.75 puntos.

La clasificación de 2025 fue encabezada por España, que desplazó del liderato a Argentina tras sumar 1,877.18 puntos, dejando en segundo puesto a la albiceleste (1,873.33 puntos) y en tercero a Francia (1,870 puntos). El resto del Top 10 lo conformaron selecciones históricas: Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

¿En qué posición del ranking FIFA terminó México?

La Selección Mexicana finalizó en el lugar 15 del ranking FIFA, acumuló 1.675,75 puntos, de acuerdo con la clasificación oficial. Este resultado, divulgado por la FIFA a menos de un año del arranque del Mundial 2026, posiciona a México justo por debajo de Estados Unidos (14.º), la selección mejor ubicada de la Concacaf, y apenas por encima de Uruguay, su perseguidor inmediato. Esta circunstancia marca el panorama competitivo de la selección nacional en la antesala del máximo torneo internacional.

El equipo liderado por Javier Aguirre culmina la temporada por detrás de la escuadra estadounidense, que suma seis puntos más y se confirma como líder de la Concacaf en el listado mundial, según la FIFA. Por su parte, Uruguay mantiene la presión sobre México en la tabla, perfilando una rivalidad ajustada en el contexto del Mundial. Cabe señalar que, a pesar de la derrota más reciente de México ante Paraguay por 2-1, la selección nacional sostiene una posición relevante de cara al ciclo mundialista.

La presencia de selecciones emergentes como Marruecos, combinada con el dominio persistente de los equipos tradicionales europeos y sudamericanos en las primeras posiciones, perfila un entorno de alta competitividad internacional en el ranking FIFA 2025, a escasos meses del inicio del Mundial 2026.

El equipo liderado por Javier Aguirre culmina la temporada por detrás de la escuadra estadounidense (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así quedó el Ranking FIFA de diciembre 2025:

  1. España
  2. Argentina
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Portugal
  7. Países Bajos
  8. Bélgica
  9. Alemania
  10. Croacia
  11. Marruecos
  12. Italia
  13. Colombia
  14. Estados Unidos
  15. México
  16. Uruguay

Dentro de este grupo, Marruecos llamó la atención al coronarse campeón de la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025 y alcanzar el puesto 11, según informó la FIFA.

Preparación mexicana: amistosos internacionales y objetivos estratégicos

Según la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el plan de fortalecimiento del combinado nacional contempla una agenda de amistosos internacionales orientados a consolidar al grupo bajo la dirección de Javier Aguirre. El calendario comienza con un encuentro frente a Panamá el 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, seguido de un partido ante Bolivia el 25 de enero en Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, el 25 de febrero, México enfrentará a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

En marzo, el equipo nacional disputará dos partidos frente a rivales ubicados en el Top 10 del ranking FIFA: el 28 de marzo ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca y el 31 de marzo contra Bélgica. Estos encuentros representan pruebas de alto nivel y forman parte del proceso de preparación hacia el debut mundialista.

