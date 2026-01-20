México Deportes

Ivar Sisniega niega que control sobre boletos para el Mundial 2026 esté en manos de la FMF

La polémica para adquirir entradas a los partidos de la Copa del Mundo continúa rodeando la justa en nuestro país

Fotografía de archivo donde aparece
Fotografía de archivo donde aparece el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega. EFE/Julio César Rivas

Durante los últimos meses la fiebre por acudir al Mundial 2026 ha generado una alta demanda para las entradas de los partidos, sin embargo, el alto costo y la poca disponibilidad ha hecho enojar a los fanáticos del fútbol. En ese sentido, Ivar Sisniega asegura que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha intervenido en este tema

Durante una entrevista en el programa “Faitelson Sin Censura”, conducido por el polémico David Faitelson y transmitido por TUDN hizo frente a la incertidumbre de los aficionados mexicanos y subrayó: “El manejo de las entradas es responsabilidad exclusiva de la FIFA”.

El dirigente aclaró que la FMF no tiene acceso, ningún cupo especial ni intervención alguna en la venta o distribución de boletos para los partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Según Sisniega, toda gestión relacionada con las entradas depende únicamente de la FIFA, sin excepciones, alegando que incluso el costo y las dinámicas de compra son impuestas por el organismo internacional.

Las diversas fases de venta
Las diversas fases de venta han evidenciado una falta de organización por parte de la FIFA.

Asegura lugares para los mexicanos

Respecto al procedimiento oficial para adquirir entradas, Sisniega fue enfático al señalar que “los aficionados mexicanos podrán adquirir sus entradas directamente a través de las plataformas oficiales de la FIFA, sin intermediarios ni restricciones impuestas por la federación”, aseguró en sus declaraciones.

Sus declaraciones buscaron dejar claro el proceso y evitar rumores sobre posibles accesos preferentes o mecanismos alternativos a través de canales directos o indirectos a la Federación.

Pide apoyo a los fanáticos

Durante su intervención, el presidente de la FMF también hizo un llamado a la afición mexicana. Insistió en que el apoyo en los estadios será fundamental para la Selección Mexicana, destacando que la localía otorga un impulso adicional al equipo nacional en una edición histórica del torneo, sobre todo para lograr el ansiado quinto partido (o sexto en esta edición) en donde muchos ven al Tri como posible candidato para quedar entre los mejores equipos.

La Federación Mexicana de Futbol
La Federación Mexicana de Futbol pide a la afición apoyar al equipo en esta nueva aventura mundialista. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

En la misma entrevista se mencionaron temas de actualidad del futbol mexicano, como la Liga MX y el encuentro amistoso entre Bolivia y México, pero el foco principal estuvo en aclarar dudas sobre la venta de boletos para el Mundial 2026.

Con su mensaje, Sisniega transmitió la expectativa de ver estadios llenos y una afición unida respaldando a la Selección Mexicana durante el torneo, escenario que, según sus palabras, puede marcar una nueva etapa para el futbol nacional.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Debido a que el Tri clasificó a la justa mundialista de manera directa por ser anfitrión, la búsqueda de partidos de preparación de cara a la inauguración ha sido complicada. No obstante, la FMF logró pactar sus primeros tres encuentros amistosos ante rivales conocidos y algunos con un tipo de juego diferente, aquí te dejamos todos los datos:

  • Panamá vs México: jueves 22 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Bolivia vs México: domingo 25 de enero a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico, en Santa Cruz.
  • México vs Islandia: miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Corregidora, Querétaro.

