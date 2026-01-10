¿Quién es Donovan Carrillo? El deportista que volvió a poner a México en el patinaje artístico olímpico

El patinador que rompió barreras para México en los deportes de invierno busca la primera medalla para nuestro país. (Ilustración: Jovani Pérez)

Este viernes 6 de febrero marcará el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y, dentro de la Delegación Mexicana, uno de los nombres que concentra mayor atención es el de Donovan Carrillo. Su presencia no solo representa una opción competitiva para México, sino también la continuidad de una historia que cambió la percepción del país en los deportes de invierno.

Donovan Carrillo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, y desde muy joven encontró en el patinaje artístico una forma de expresión poco común dentro del contexto deportivo nacional. En un país sin tradición ni infraestructura sólida para esta disciplina, comenzó a entrenar en condiciones limitadas, muchas veces en pistas improvisadas y con recursos mínimos, lo que marcó el carácter de su carrera desde el inicio.

Mar 27, 2025; Boston, Massachusetts, USA; Donovan Carrillo (MEX) competes in the men short program during the ISU World Figure Skating Championships at TD Garden. Mandatory Credit: Brian Fluharty-Imagn Images

A pesar de los obstáculos, Carrillo avanzó paso a paso hasta competir a nivel internacional, abriéndose camino en un deporte históricamente dominado por potencias europeas, asiáticas y norteamericanas. Su disciplina y constancia lo llevaron a convertirse en el patinador mexicano más destacado de su generación, un estatus que se consolidó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Donovan Carrillo ofrece una actuación inolvidable en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Montreal

En esa edición, Donovan logró clasificar a la final del programa libre, un hecho sin precedentes para México en el patinaje artístico olímpico. Su actuación, caracterizada por una fuerte carga expresiva y un dominio técnico competitivo, le permitió colocarse entre los mejores del mundo y captar la atención internacional, no solo por el resultado, sino por el simbolismo de su participación.

Gran parte de su desarrollo deportivo ocurrió fuera de México, especialmente en Canadá, donde pudo acceder a mejores condiciones de entrenamiento. Sin embargo, ese crecimiento estuvo acompañado de dificultades económicas, falta de apoyos constantes y la necesidad de gestionar recursos para sostener su carrera. Estas experiencias lo convirtieron en un referente de perseverancia dentro del deporte mexicano.

El patinador sobre hielo, Donovan Carrillo, tuvo que dar clases de patinaje para lograr ir a Beijing 2022. Foto: Instagram/donovandcarr

Tras Beijing 2022, Carrillo mantuvo su proceso competitivo con la intención de consolidarse en el circuito internacional y asegurar su presencia en el siguiente ciclo olímpico. Ese objetivo se materializó rumbo a Milano-Cortina 2026, donde clasificó a través del sistema de cupos de la International Skating Union (ISU), el cual se basa en resultados obtenidos en campeonatos internacionales y en el ranking mundial.

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Free Skating - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 10, 2022. Donovan Carrillo of Mexico in action. REUTERS/Jonathan Ernst

En el patinaje artístico, las plazas olímpicas se asignan primero a los países. Donovan consiguió ese cupo al garantizarle a México un lugar gracias a sus actuaciones previas, reafirmando su papel como el máximo exponente nacional de la disciplina. Hoy, su historia no solo habla de resultados, sino de abrir camino para que otros atletas mexicanos se atrevan a soñar con el hielo olímpico.