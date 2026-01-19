André Jardine amenaza a toda la Liga MX pese a mal inicio de torneo: “Viene el América que tanto les gusta”

Soccer Football - Liga MX - Club America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - January 14, 2026 Club America coach Andre Jardine reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

El Club América atraviesa uno de sus arranques más complicados en los torneos cortos de los últimos años, al sumar dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas del Clausura 2026. El equipo no ha conseguido anotar ningún gol en este inicio, sin embargo, para el técnico André Jardine ésto no es ningún impedimento para mostrar su buen futbol.

La falta de efectividad ofensiva no se presentaba en el club de Coapa desde la instauración de los torneos cortos. Esta situación ha generado inquietud entre la afición y mantiene alta la expectativa por una reacción en la Liga MX lo antes posible.

Jardine confía en sus jugadores

Pese al panorama complicado por el que atraviesa su equipo, el entrenador azulcrema se mostró convencido de que sus dirigidos mostrarán una versión renovada a partir de la jornada cuatro. El técnico pidió confianza a los seguidores y anticipó que el América dará un giro importante tras el parón del torneo.

“Que se preparen para fuertes emociones, a partir de la jornada cuatro van a ver al América que tanto les gusta”, afirmó Jardine en conferencia de prensa tras su partido contra Pachuca.

Se pudo ver la desesperación el técnico brasileño por el empate sin goles ante los Tuzos. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Asimismo, subrayó que bastan algunos ajustes en el funcionamiento y mayor confianza para que sus dirigidos recuperen el nivel esperado, por lo que es necesario tener paciencia para volver a posicionarse entre los mejores del campeonato.

La importancia del plantel completo

En paralelo, el club gestiona la llegada de un refuerzo América para potenciar la ofensiva. El fichaje se encuentra avanzado, según señaló el entrenador, quien espera que el jugador aporte al rendimiento competitivo durante el semestre.

“Va avanzando. Falta poco para concretar este movimiento que queremos, por esto aún estoy confiado. Este jugador nos ayudará a tener el nivel que quiere este América”, sostuvo Jardine, quien defendió la solidez del plantel de cara a los desafíos inmediatos.

El timonel de las Águilas pide calma en este inicio de año. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las lesiones han sido otro factor que pesó en el arranque. Alejandro Zendejas, Henry Martín, Erick Sánchez y Aguirre han presentado molestias que, según el estratega, no revisten gravedad. El técnico puso énfasis en que las ausencias obedecieron a precaución, con la previsión de contar con la plantilla completa para la jornada cuatro.

“Lo de Erick no es una lesión muscular, solo es una sensación; Henry ya está muy cerca de hacer todos los esfuerzos; lo de Zendejas fue en pretemporada; lo de Aguirre también es por precaución”, explicó Jardine al detallar el estado de sus futbolistas.

El último año ha sido complicado para el delantero mexicano quien no ha podido ver actividad por sus lesiones.

¿Qué sigue para las Águilas¡

El América encarará semanas exigentes, al participar tanto en el Clausura 2026 como en la Concacaf Champions Cup. El entrenador remarcó la necesidad de tener a todos los futbolistas disponibles para afrontar la doble competencia y confió en que el equipo estará en plenitud al inicio del nuevo bloque de partidos.

Debido a la fecha FIFA, los de Coapa tendrán su próximo encuentro el 31 de enero a las 21:00 horas en la cancha de Ciudad de los Deportes donde enfrentará a Necaxa en la Jornada 4 de Clausura 2026. Mientras que un par de días después, el 3 de febrero, iniciarán su camino en la Concachampions contra el Olimpia de Honduras en el Estadio Nacional ‘Chelato Uclés’ en la ciudad de Tegucigalpa, en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).