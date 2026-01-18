Revelan las canciones con las que competirá Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

La elección de la pista musical y el vestuario son elementos indispensables en el patinaje artístico a la hora de evaluar la rutina. (Brian Fluharty-Imagn Images)

El programa oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 anunció la lista de canciones que acompañarán a Donovan Carrillo en la pista de hielo, en lo que será su segunda participación en las justas invernales.

Tras revelarse la pista musical para sus rutinas, el patinador mexicano comentó en entrevista para TUDN, que seleccionar la música no fue tarea sencilla, ya que la melodía debe no solo complacerlo a él, sino también cautivar a los jueces.

“Me encanta la música, pero nunca tuve la oportunidad de tomar clases de música, realmente me cuesta entender el beat, me cuesta entender el tiempo de las canciones. Entonces las tengo que estudiar, entender el tiempo, entender las cuentas y después trasladarlo al movimiento”.

Lista de canciones con las que competirá Donovan Carrillo

Al ritmo de Elvis Presley, así serán las melodías de Donovan Carrillo. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

A continuación te presentamos la lista de canciones con las que Donovan Carrillo brillará en la pista:

Hip-Hip Chin Chin (Yaziko Club Mix) by Maxim Illion.

The Beat Hip Hip Chin Chin (Samba) by Watazu.

Hip Hip Chin by Club des Belugas feat. Brenda Boykin.

Hip Hip Chin Chin (Smooth Return Mix).

My Way for Donovan by Cédric Tour.

My Way by Elvis Pressley.

Trouble by Austin Butler

Jailhouse Rock by Elvis Presley.

A Little Less Conversation by Elvis Presley.

Con esta música, el patinador mexicano busca seguir haciendo historia y avanzar a la final olímpica.

Qué dijo Donovan Carrillo sobre las canciones elegidas

La elección de la música debe ser del agrado tanto del deportista como de los jueces, además de conectar con los espectadores. (Eric Canha-USA TODAY Sports)

En el programa Faitelson sin Censura de TUDN, Donovan Carrillo reveló que elegir la música es uno de los mayores retos del patinaje artístico: “Es de las cosas más desafiantes, escoger una canción que no sólo te guste a ti, que no sólo le guste a tu entrenador, sino que también encante a los jueces y al público”

La elección de la pista musical dentro de las competencias de patinaje artístico se trata de encontrar piezas con las que conectes y que, al mismo tiempo, jueguen con las emociones de los espectadores.

A lo largo de su carrera, el mexicano ha sorprendido con selecciones icónicas como temas de Juan Gabriel, Carlos Santana y, más recientemente, Bad Bunny, fusionando raíces latinas con innovación en la pista.

El vestuario representa otro elemento importante, ya que al igual que en la gimnasia artística o el nado sincronizado, la vestimenta debe acompañar el ritmo y temática de la música elegida.

Horarios competencias Donovan Carrillo

El patinador mexicano competirá en los siguientes horarios. (Chris Jones-Imagn Images)

De acuerdo al calendario oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, las competencias de patinaje artístico están programadas para llevarse a cabo del 6 al 19 de febrero.

Sin embargo, las pruebas donde competirá Donovan Carrillo serán las siguientes:

Martes 10 de febrero

Programa corto

11:30 horas

Jueves 13 de febrero

Programa libre

12:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

El patinador mexicano competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de hacer historia en Beijing 2022 al avanzar a la gran final, donde finalizó en el puesto 22.