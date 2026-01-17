Checo Pérez celebra su debut con Cadillac F1: “La historia comienza hoy”

La escudería Cadillac F1 inicia su participación en la máxima categoría apostando por la experiencia de Checo Pérez y el liderazgo de sus pilotos. (Foto: Jesús Avilés)

La Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 comenzó oficialmente en el Circuito de Silverstone. El piloto mexicano se subió por primera vez al monoplaza de Cadillac F1.

Al finalizar esta prueba, Checo compartió un mensaje en sus redes que se convirtió en el eje narrativo de este debut: “La historia comienza hoy para Cadillac F1″.

Así celebró Cadillac 1 el regreso de Checo Pérez. (X / @Cadillac_F1)

Este debut no sólo marca su regreso tras un año sabático, sino también el inicio de una escudería que busca consolidarse en la máxima categoría. Cadillac F1 apuesta por la experiencia y el liderazgo, y Pérez se convierte en la figura central de un proyecto que quiere dejar huella desde su primera temporada.

El esperado regreso de Checo Pérez

Después de cerrar su ciclo con Red Bull en 2024 y tomarse un descanso en 2025, Checo Pérez volvió a la parrilla con un reto completamente distinto: ser parte del debut de Cadillac en Fórmula 1.

Para el piloto mexicano, este regreso significa más que volver a correr; es la oportunidad de construir desde cero junto a un equipo que busca dejar huella en el automovilismo mundial.

Tras un año sabático, el piloto mexicano vuelve a la parrilla liderando el debut de Cadillac F1. (REUTERS/Benoit Tessier)

El filming day en Silverstone fue el primer contacto real con el monoplaza, una jornada limitada por reglamento a 200 kilómetros de recorrido, pero suficiente para que Checo transmitiera confianza y entusiasmo: "Primeras vueltas completadas“.

El equipo detrás del proyecto

Cadillac llega con una estructura sólida y pilotos que aportan experiencia y juventud. La escudería estadounidense busca equilibrio y resultados desde su primera temporada.

Sergio “Checo” Pérez (México): pieza central del proyecto, experto en gestión de neumáticos y carreras estratégicas.

Valtteri Bottas (Finlandia): ex piloto de Mercedes y Alfa Romeo, aporta velocidad y consistencia.

Zhou Guanyu (China): piloto de desarrollo, refuerza el programa inicial y da proyección internacional.

Sergio Pérez encabeza el estreno de Cadillac en la máxima categoría con experiencia y determinación, acompañado por Valtteri Bottas y Zhou Guanyu. (@F1)

Esta combinación de veteranía y juventud busca dar equilibrio a un proyecto que inicia con grandes expectativas. En este sentido, el mexicano manifestó agradecimiento a su nueva familia: "Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas por todo el trabajo duro. ¡Vamos!."

La presencia de Checo es estratégica: su experiencia en carreras largas y su habilidad para sumar puntos en condiciones adversas son cualidades que Cadillac necesita para consolidarse en su primera temporada.

Lo que viene para Cadillac F1

El debut en Silverstone fue apenas el inicio de un calendario cargado de expectativas. Cadillac prepara su presentación oficial y las pruebas de pretemporada.

Pruebas invernales: del 26 al 30 de enero en Barcelona, con decoración especial.

Presentación oficial: 8 de febrero de 2026, durante el Super Bowl de la NFL.

Decoración inicial: livery negro con logotipo Cadillac F1, usado en Silverstone.

Objetivo inmediato: recopilar datos técnicos y ajustar procesos operativos.

Meta a largo plazo: consolidarse como escudería competitiva frente a equipos históricos.

La experiencia y habilidad estratégica de Checo Pérez en condiciones adversas es clave para las aspiraciones y el crecimiento de Cadillac F1 en la Fórmula 1. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su frase “La historia comienza hoy” resume la emoción y la ambición de un piloto que vuelve con fuerza y que busca la oportunidad de liderar un proyecto que quiere trascender en la Fórmula 1.