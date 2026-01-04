Checo Pérez envía apoyo a Venezuela tras la detención de Maduro: “La fe nunca se pierde”

La reacción de Checo Pérez en redes sociales generó un amplio eco entre aficionados y figuras del deporte, quienes interpretaron su mensaje como un gesto de aliento ante el complejo escenario político. (EFE/Luis Licona)

El inicio de 2026 estuvo marcado por un acontecimiento que sacudió la política internacional: la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas.

La noticia, confirmada tras un operativo militar, generó un impacto inmediato en distintos ámbitos y provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Entre las voces que se sumaron destacó la del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.

El mensaje de Checo Pérez

Su publicación se convirtió rápidamente en una de las más comentadas, mostrando cómo a las figuras más importantes del deporte también les genera preocupación los momentos de relevancia mundial.

A través de una historia en Instagram, el corredor tapatío escribió: “Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. ¡Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde! Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela”. Con estas palabras, Pérez buscó transmitir ánimo y esperanza a una nación que atraviesa un proceso de cambio político.

El gesto fue interpretado como un respaldo hacia la ciudadanía y un reconocimiento a la resistencia mostrada durante años. La sencillez del mensaje reforzó la idea de cercanía y empatía más allá de las pistas de carreras.

Reacciones en el ámbito deportivo

La publicación de Checo se viralizó en cuestión de horas y fue replicada por miles de usuarios en México y Venezuela. Otros atletas latinoamericanos como Eduard Bello, también compartieron mensajes de apoyo, priorizando el aspecto humano de la noticia sobre cualquier lectura deportiva.

En este contexto, la voz de Checo Pérez adquirió especial relevancia, al ser uno de los pilotos más influyentes de la región y un referente internacional.

El futuro de Checo en la Fórmula 1

Tras un año de ausencia en la máxima categoría, el piloto mexicano se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera.

Su regreso a la Fórmula 1 no sólo marca un momento importante para él, sino también para su escudería, que lo ha elegido como pieza clave dentro del campeonato mundial.

Debut con Cadillac: Será parte del estreno de la escudería estadounidense, que se incorpora como el undécimo equipo de la parrilla.

Compañero de Bottas: Compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas, formando una dupla experimentada para liderar el proyecto.

Gran Premio de Australia: Su primera carrera con Cadillac será en Melbourne, del 6 al 8 de marzo, en el Circuito de Albert Park.

Calendario extenso: La temporada recorrerá Asia, Europa, Medio Oriente y América, con paradas destacadas como el Gran Premio de México en octubre.

Para la afición mexicana, la vuelta de Checo a la Fórmula 1 significa recuperar a uno de sus máximos referentes en el automovilismo, mientras que para Cadillac representa la posibilidad de competir con fuerza en un calendario exigente y lleno de historia.