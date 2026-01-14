Hoteles bilingües para recibir a turistas del Mundial 2026: Canirac lanza programa de inglés para trabajadores

Los representantes de la Cámara indicaron que es una oportunidad para que los empleados puedan ampliar su historia laboral. (TW CNIRAC)

A menos de 6 meses de que se dé el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Azteca, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) anunció el lanzamiento del programa de formación en inglés ‘Habla Mundial’, orientado a los trabajadores del sector de la hostelería en México, con miras al Mundial 2026.

El programa, presentado en colaboración con el Centro de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y diseñado por la plataforma Platzi, busca que empleados y establecimientos obtengan certificación en inglés para mejorar la atención a turistas extranjeros y, a su vez, que esta capacitación les pueda servir en un futuro durante su carrera.

Una oportunidad para el crecimiento laboral

El plan está abierto a todos los trabajadores y locales del ramo, quienes podrán participar para fortalecer y certificar sus habilidades en inglés. El proceso de evaluación se realiza en línea y se centra en situaciones reales de atención a clientes internacionales.

El presidente de Canirac, Ignacio Alarcón, afirmó: “Tenemos que estar preparados siempre para que los turistas se lleven un buen sabor de boca, para que vean que en México estamos a la altura de cualquier país del mundo y que nos podemos comunicar muy fácilmente con todo el turismo”, destacó en conferencia de prensa.

El director de la Cámara destacó la importancia de la diversidad de idiomas para el servicio de los negocios. (TW CANIRAC)

Alarcón agregó que la industria de restaurantes es uno de los grandes motores económicos de México gracias a los 2,8 millones de empleos directos que genera y, además, será uno de los más beneficiados durante este evento deportivo.

Se espera que el Mundial 2026 atraiga cerca de cinco millones de turistas a México. Es importante recordar que el país será sede junto a Estados Unidos y Canadá, con Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara acogiendo 13 de los 104 partidos previstos para la vigésima tercera edición del torneo.

El Estadio Azteca será el escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica, convirtiéndose en el primer recinto que alberga tres ediciones de la Copa del Mundo, lo que atraerá a visitantes de otros países al comercio en los alrededores del coloso de Santa Úrsula, siendo el inglés una herramienta importante.

Se espera que esta capacitación pueda ayudar a los empleados durante el Mundial y a lo largo de su carrera. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Un apoyo al sector hotelero

La directora general de Ceneval, Carmen Enedina, subrayó la importancia de la iniciativa, al señalar que apenas el 10% de los cinco millones de trabajadores de la industria cuenta con conocimientos certificados oficialmente en inglés. A su juicio, esto evidencia la pertinencia del programa, que permitirá que “el talento mexicano sea reconocido a nivel mundial”, externó. Los locales participantes recibirán además un distintivo especial como reconocimiento.

Según destacaron los organizadores, contar con mayor formación y certificación en inglés dará a los trabajadores mejores posibilidades de desarrollo y acceso a mejores condiciones laborales durante el evento deportivo y posteriormente.