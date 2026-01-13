Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

La ciudad de los vientos albergará el esperado partido entre los equipos. (Jovani Pérez | Infobae México)

La ronda de comodines llegó a su fin y nos dejó a los contendientes la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL con el encuentro entre los Chicago Bears y Los Ángeles Rams. El Soldier Field de Chicago será el escenario del próximo partido y definirá a los finalistas de la Conferencia Nacional, en la antesala del Super Bowl.

Ambos equipos llegan tras superar desafíos importantes en la ronda previa. Los Bears consiguieron su pase tras una remontada en el último cuarto contra los Green Bay Packers, logrando un marcador final de 31-27. Destacaron el mariscal de campo Caleb Williams, el corredor D’Andre Swift y el receptor Colston Loveland.

Una jugada de último minuto le dio a los Osos el pase a la siguiente ronda. (Credit: Mark Hoffman/USA TODAY Network via Imagn Images)

Por su parte, los Los Ángeles Rams avanzaron a esta fase al eliminar a los Carolina Panthers en un partido muy disputado que terminó 34-31. A pesar de partir como favoritos, tuvieron que esforzarse hasta el final para imponerse. Los tres pases de touchdown de Matthew Stafford, considerado probable jugador más valioso, resultaron determinantes.

El duelo se jugará en Chicago porque los Bears finalizaron en una mejor posición durante la temporada regular, una situación que podría influir en el desarrollo del juego gracias a la localía y, además, al clima extremo que ha presentado la ‘ciudad de los vientos’ durante este invierno.

La ciudad de Los Ángeles vivirá una nueva ilusión con el equipo de los Rams. (AP Foto/Erik Verduzco)

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido está programado para el domingo 18 de enero a las 17:30 (hora del centro de México). Los aficionados que deseen seguir el partido podrán hacerlo a través de la plataforma NFL Game Pass, de Fox Sports, ViX y por televisión abierta a través del Canal 5.

¿Cómo quedaron las otras llaves?

Los Broncos y los Patriots regresan a la acción tras su semana de descanso como los mejores sembrados. Los Bills llegan con la motivación a tope tras eliminar a Jacksonville en un duelo cerrado, mientras que los Texans dieron la sorpresa al apalear a los Steelers el lunes por la noche.

Los Seahawks recibirán a sus rivales de división, los 49ers, quienes vienen de una victoria contundente como visitantes. Por otro lado, los Bears serán locales ante unos Rams que mostraron ser una de las ofensivas más peligrosas al eliminar a los Panthers en la ronda anterior. Así quedaron los encuentros:

Sábado 17 de enero

Buffalo Bills vs. Denver Broncos Horario: 15:30 h Estadio: Empower Field at Mile High (Denver, Colorado)

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks Horario: 19:00 h Estadio: Lumen Field (Seattle, Washington)



Domingo 18 de enero

Houston Texans vs. New England Patriots Horario: 14:00 h Estadio: Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)

Los Angeles Rams vs. Chicago Bears Horario: 17:30 h Estadio: Soldier Field (Chicago, Illinois)

