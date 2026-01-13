Oswaldo Sánchez confía en que la Selección Mexicana hará historia en el Mundial 2026

Con la experiencia de haber portado la playera tricolor, el histórico portero cree que éste podría ser el Mundial de México. (Foto: Instagram/@sanoswaldotd)

Oswaldo Sánchez, exguardameta de la Selección Mexicana, afirma que el conjunto nacional tiene bases sólidas para conseguir un resultado histórico en el Mundial 2026 de la mano de Javier Aguirre en su tercer periodo como entrenador.

Desde su experiencia, para esta edición destaca la importancia de que México juegue como anfitrión y la experiencia de la estructura técnica como factores que pueden impulsar el rendimiento del equipo frente al nuevo esquema presentado por la FIFA.

La cabeza del equipo, un pilar fundamental

Según Sánchez, es poco habitual que el representativo nacional cuente con un grupo directivo y técnico de tanta experiencia, por lo que considera un punto a favor del Tri. Resalta que la presencia de Duilio Davino en la directiva, Rafa Márquez como auxiliar y Javier Aguirre como técnico representa una combinación inédita de perfiles que han competido al máximo nivel del fútbol internacional.

El exarquero subraya que estos integrantes conocen a fondo las exigencias de una Copa del Mundo y que dicha experiencia acumulada puede marcar la diferencia en la preparación del equipo.

Insiste en que se trata de figuras que dominan las particularidades de la competencia y han demostrado liderazgo tanto en la cancha como fuera de ella, no solo porque conocen el fútbol mundial sino, como no ha ocurrido con otros técnicos, también saben el contexto de la Liga MX y el manejo del balompié en nuestro país.

El cuerpo técnico actual cuenta con mucha experiencia en el fútbol europeo. (EFE/José Méndez)

¿Quién se quedará con la portería para México 2026?

En relación con la portería, Sánchez considera que el proceso rumbo al Mundial 2026 es inusual, ya que todavía no hay un portero titular definido. Califica la disputa por la titularidad como una competencia abierta en la que cuatro arqueros tienen posibilidades reales.

Menciona a Malagón, Tala Rangel, Acevedo y Memo Ochoa como candidatos con cualidades importantes. Además, asegura que México ha destacado históricamente por la solidez en la posición de portero y expresa confianza en la capacidad de cualquiera de estos guardametas.

Sánchez enfatiza que la localía significa una ventaja adicional, pues el respaldo de la afición puede ser un elemento clave en el desempeño del equipo. Advierte que jugar en casa debe motivar y fortalecer al grupo, ampliando así las opciones de trascender en la competencia.

De cara a la Copa del Mundo, el exportero mantiene su optimismo sobre las posibilidades de la Selección Mexicana y señala que la combinación de experiencia, competencia interna y apoyo local puede ayudar al equipo a dar un salto relevante en su propio país.

La portería es uno de los puntos que más definido tiene el técnico Aguirre. (Especial)

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Previo a su debut con el equipo de Sudáfrica, el Tri se verá las caras con varios rivales para poder afinar detalles. Estos son los partidos amistosos confirmados que jugará México en 2026:

22 de enero: México vs. Panamá Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

25 de enero: México vs. Bolivia Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, Santa Cruz, Bolivia

25 de febrero: México vs. Islandia Estadio Corregidora, Querétaro, México

28 de marzo: México vs. Portugal Estadio Banorte, Ciudad de México

31 de marzo: México vs. Bélgica Soldier Field, Chicago, Estados Unidos

