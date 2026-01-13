Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026

El delantero rojiblanco recibió elogios de las leyendas rojiblancas por su crecimiento futbolístico. (Ilustración: Jesús Aviles)

El ambiente mundialista comienza a tomar fuerza en Guadalajara y, junto con la expectativa por la Copa del Mundo, surgen debates sobre qué futbolistas mexicanos deberían formar parte del plantel nacional.

En ese contexto, el nombre de Armando González, delantero de Chivas y actual referente ofensivo del club, ha cobrado especial relevancia por el rendimiento que ha mostrado en el último año futbolístico.

Durante la presentación oficial de los Embajadores de Guadalajara como sede del Mundial, celebrada la noche de este lunes, diversas figuras históricas del Rebaño Sagrado coincidieron en que el atacante rojiblanco atraviesa un momento que lo coloca como candidato natural para ser considerado por la Selección Mexicana rumbo a la justa mundialista.

Armando González fue convocado por primera vez a la Selección Nacional (X @Chivas)

Uno de los que se manifestó fue Oswaldo Sánchez, tres veces mundialista, quien destacó la madurez y naturalidad con la que González se desempeña en la cancha.

“Lo de Armando lo ves desparpajado, lo ves disfrutando, lo ves maduro, ya fue campeón de gol el torneo anterior. Este torneo inició con gol y lo de Gil (Mora), pues parece que tiene cuarenta años el chavo, Creo que ellos han fundamentado su éxito en ser buenas personas, en prepararse, y me da un montón de gusto que están despuntando y siendo una realidad desde el futbol mexicano”.

El portero es una de las máximas leyendas a pesar de su pasado americanista.

En la misma línea, Carlos Salcido subrayó la constancia del delantero y la importancia de sostener su nivel para mantenerse en el radar del cuerpo técnico nacional.

Foto: Instagram/@carlossalcido30

“Armando lleva seis meses de ensueño, porque tuvo dos referentes como delanteros delante de él: (Alan) Pulido y Chícharo (Hernández). Y aún así, tuvo la oportunidad y salió campeón goleador. La constancia en este torneo la tiene que tratar de igualar al torneo pasado. Que él siga con esa constancia y con ese nivel de futbol. Siempre he dicho, no hay un entrenador ciego, siempre voltea a ver al jugador bueno, al jugador que está en el buen momento”.

Por su parte, Fernando Quirarte, mundialista en México 86, amplió el panorama al considerar que no solo González merece una oportunidad, sino también otros jóvenes del club.

En su presentación reiteró su amor por el equipo de Guadalajara y lo que significó para él representar a México en el plano internacional. (TW Fernando Quirarte)

“Hay jugadores como la ‘Hormiga’, como el mismo Ledezma, que están gritando por una oportunidad. Yo creo que Javier (Aguirre), al menos es mi perspectiva de lejos, tiene un 80 por ciento ya su cuadro. Creo que ese 20 va a estar entre un delantero, un defensa y definirse por quién será titular de de portero”.

Finalmente, José Manuel de la Torre abordó el impacto que podría tener la ausencia de seleccionados en Chivas durante la Liguilla, señalando que este escenario no debe ser visto como un problema.

José Manuel de la Torre también señaló que en algún momento les tocará ser beneficiados por el VAR. (Foto: Cuartoscuro)

“Están jugando para sus beneficios, y no para el beneficio de la Selección Mexicana. No van a perjudicar a las Chivas. Creo que es la gran oportunidad que tienen los jóvenes de de presentarse… trabajar mucho con los jóvenes… y con eso, naturalmente va a subir el nivel de tu Selección Mexicana”, sentenció.