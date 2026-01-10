México Deportes

El fuera de lugar semiautomático se estrena en la Liga MX en el Tijuana vs América: ¿qué es y cómo funciona?

Una jugada cerrada dentro del área sirvió como primer caso de estudio para la aplicación de la tecnología semiautomática en el campeonato nacional

El partido entre Tijuana y América, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026, quedó marcado por un hecho inédito en el futbol mexicano.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió como escenario para la primera intervención oficial del Sistema de Fuera de Lugar Semiautomático (SAOT) en la Liga MX, tecnología que debutó al anular un gol de Raúl Zúñiga.

El primer gol anulado por el SAOT en la Liga MX

La acción se registró al minuto 24 del encuentro, cuando Zúñiga envió el balón al fondo de las redes ante su exequipo. La jugada se originó tras un doble cabezazo dentro del área, primero de Rodrigo Aguirre y posteriormente del propio Raúl, quien definió ante la salida del guardameta.

Aunque en tiempo real la anotación parecía válida, el Sistema de Fuera de Lugar Semiautomático detectó que el atacante se encontraba en posición adelantada al momento del contacto final. La revisión tecnológica mostró con precisión la ubicación del delantero, lo que derivó en la anulación del gol.

El primer registro oficial del SAOT en la Liga MX se produjo en un partido de alta exposición mediática, al involucrar al Club América, uno de los equipos con mayor seguimiento en el futbol mexicano.

¿Cómo funciona el Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar?

El Sistema de Fuera de Lugar Semiautomático utiliza cámaras de alta velocidad y sensores para rastrear la posición exacta del balón y de los jugadores en cada jugada.

Esta herramienta permite determinar con mayor exactitud cuándo un futbolista se encuentra en fuera de lugar, reduciendo el margen de error en las decisiones arbitrales.

El mismo sistema se emplea actualmente en la Premier League y en competencias organizadas por la FIFA. Su implementación en la liga mexicana forma parte del proceso de modernización del arbitraje en el futbol nacional.

