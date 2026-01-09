México Deportes

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc: Liga MX confirma mudanza a Puebla

El equipo de Nicolás Larcamón debutará en la cancha de “La Franja” en la Jornada 2 del Clausura 2026 tras quedar fuera del Olímpico Universitario

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc: Liga MX confirma mudanza a Puebla (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de que Cruz Azul quedó fuera del Estadio Olímpico Universitario tras la negativa de la directiva de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la renovación del contrato de renta, la Liga MX dio a conocer cuál será el recinto de los cementeros para sus partidos como local.

La Máquina jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Por medio de un comunicado oficial, la Liga BBVA MX dio a conocer la solicitud de Cruz Azul para el cambio de sede de estadio para el torneo que inicia el próximo viernes 9 de enero.

Precisaron que la solicitud fue aprobada de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 40 del Reglamento de Competencia. Según el comunicado de prensa emitido, dicha normativa establece el marco regulatorio preciso para la petición de cambio de sede, y el club celeste cumplió con cada uno de los requisitos estipulados.

“La LIGA BBVA MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026”, informó la liga.

Liga MX confirmó que Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc para el Clausura 2026 (Liga BBVA MX)

¿Cuándo y a qué hora debuta Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc?

De acuerdo con el calendario oficial del Clausura 2026, el primer partido que jugará la escuadra de Nicolás Larcamón como local será el miércoles 14 de enero ante Atlas. Por ello, la Liga MX precisó la fecha y horario del primer partido de Cruz Azul como local en el Cuauhtémoc.

"Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17 horas en el Estadio Cuauhtémoc", informaron.

Cabe recordar que, cuando presentaron el calendario oficial el partido contra los rojinegros estaba estimado a las 21:00 hrs en el Olímpico Universitario en la Ciudad de México, pero con el cambio de sede el partido fue reprogramado y se jugará por la tarde del miércoles.

Cruz Azul vs Atlas Jornada 2 del Clausura 2026:

  • Fecha: miércoles 14 de enero
  • Horario: 17:00 hrs centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
Cruz Azul debutará en el Cuauhtémoc el 13 de enero ante Atlas (REUTERS/Henry Romero)

¿Por qué Cruz Azul no jugará en el Estadio Olímpico Universitario?

A falta de una postura oficial por parte de la directiva de La Noria, surgió el reporte de la razón por la que Pumas no renovó la renta de su estadio a los cementeros. Desacuerdos entre ambas instituciones habría orillado a la ruptura del acuerdo apalabrado que tenían para mantener la localía de Cruz Azul en CU.

Según información difundida por David Medrano, Cruz Azul habría presentado una solicitud formal para inhabilitar a Adalberto Carrasquilla, luego de considerar que el jugador fue responsable de una seria lesión al arquero Kevin Mier.

El equipo del Pedregal habría solicitado que no se procediera esta acción, pero la postura de Cruz Azul habría provocado un marcado distanciamiento entre las directivas, lo que se tradujo en la negativa de la UNAM a extender el permiso de uso del estadio en este semestre.

Diversos reportes indican que la directiva universitaria habría notificado a Cruz Azul a escasos días del inicio del torneo que no jugaría en CU.

